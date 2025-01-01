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金門跨年晚會連環出包！攤商頻跳電、無人機不知排啥字

記者林名揚、柯振中／金門報導

為了迎接2025年，全台多地舉辦跨年晚會，吸引民眾共襄盛舉。不過金門的晚會傳出插曲，除了跨年市集攤位頻頻跳電以外，跨年表演結束時，離倒數還有30分鐘，無人機群飛展演也受到強風影響，令民眾大失所望。

▲▼金門跨年晚會連環出包。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門跨年晚會連環出包。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，金門舉辦2025跨年晚會，以「樂福金門　閃耀迎新」為主題，結合創新科技與在地文化，呈現專屬金門的跨年盛宴。

▲▼金門跨年晚會連環出包。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門跨年晚會的無人機群飛展演，排字零零落落，且飛不到預定高度，民眾在舞台前看不見。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門跨年晚會連環出包。（圖／記者林名揚翻攝）

怎料在活動當中，跨年市集攤位頻頻跳電，讓商家、民眾感到相當不滿，且晚會的流程疑似沒有妥善編排，提早約20分鐘結束。壓軸演出的金曲歌王表演結束後，離倒數還差了30分鐘，來賓、藝人輪流上台說吉祥話、配合摸彩活動撐場，場面相當尷尬。

▲▼金門跨年晚會連環出包。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門跨年晚會的無人機群飛展演，排字零零落落，且飛不到預定高度，民眾在舞台前看不見。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門跨年晚會連環出包。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，原先金門縣政府安排了無人機群飛展演活動，但疑似因為強風而無法飛到預定高度，排出來的圖案、文字也零零落落，導致現場觀眾看不見。民眾為了看表演，只能到舞台後方的街道上，或是透過轉攝畫面，觀看大螢幕上的演出，令許多民眾感到不滿。

▼金門跨年晚會的無人機群飛展演，排字零零落落，且飛不到預定高度，民眾在舞台前看不見。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門跨年晚會連環出包。（圖／記者林名揚翻攝）

不少當地人在社群上抱怨，「無人機表演真的笑慘了」、「金門真的超爛，枚煙火算什麼跨年」、「放煙火比這好多了，這圖案都出不太來，尤其是字，慘」、「今年我完全懶得出去看。」

不過，「勉強」升空的數百架無人機，仍於金門夜空描繪出文化符號與「樂福金門」主題字樣，展現金門文化傳承與創新，陪伴2000多位現場民眾一起迎接2025年的到來，互道「新年快樂」！

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