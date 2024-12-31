LIVE／劍湖山「888秒摩天輪煙火」迎2025　400無人機倒數跨年

記者吳佩蓁／雲林報導

2024已進入尾聲，為了迎接新年，雲林劍湖山世界今年打造盛大跨年晚會「2025超越快樂-摩天輪跨年煙火秀」，包括全台唯一的888秒「摩天輪煙火」，及長達1000公尺的環繞式「滿山花火」，還有400台無人機表演排出倒數數字，與民眾一同迎接2025年到來。《ETtoday新聞雲》將透過直播，和網友一起感受現場氣氛。

▲劍湖山全台唯一摩天輪跨年煙火，今年時長888秒，還有400台無人機在空中排字，陪民眾倒數。（圖／劍湖山提供）