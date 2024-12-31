　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／劍湖山「888秒摩天輪煙火」迎2025　400無人機倒數跨年

記者吳佩蓁／雲林報導

2024已進入尾聲，為了迎接新年，雲林劍湖山世界今年打造盛大跨年晚會「2025超越快樂-摩天輪跨年煙火秀」，包括全台唯一的888秒「摩天輪煙火」，及長達1000公尺的環繞式「滿山花火」，還有400台無人機表演排出倒數數字，與民眾一同迎接2025年到來。《ETtoday新聞雲》將透過直播，和網友一起感受現場氣氛。

劍湖山跨年煙火（圖／劍湖山提供）

▲劍湖山全台唯一摩天輪跨年煙火，今年時長888秒，還有400台無人機在空中排字，陪民眾倒數。（圖／劍湖山提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」！大咖歌手突驚喜獻聲
政論漫畫家魚夫肝癌過世「發現時已末期」！　親友錯愕
柯文哲受邀出席總統府元旦升旗　民眾黨證實：改派他代表出席
蔡阿嘎發4聲明反擊蘿拉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／台北101煙火秀「連發360秒」迎接2025！《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／劍湖山「888秒摩天輪煙火」迎2025　400無人機倒數跨年

LIVE／全台最長999秒煙火！義大世界「龍蛇翱翔」環場煙火超震撼

政論漫畫家魚夫肝癌過世「發現時已末期」！親友錯愕難接受

約會日突然月經來　「衛生棉用完了」尷尬爆！心儀對象1舉動超暖

逾6萬人湧進高雄夢時代跨年會場　超狂6星卡司+250秒浪漫花火

台中跨年玖壹壹打頭陣開唱　人潮「停不下來」...已突破5.5萬

日本新冠、流感疫情燒！關東等3區最嚴重　防疫醫揭赴日預防2重點

元旦變天「全台甩雨2天」　下波冷氣團凍到1月上旬

「黑絲包屁股蛋」辣跳《台灣尚勇》　尾牙熱場金曲「是這首」

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

LIVE／台北101煙火秀「連發360秒」迎接2025！《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／劍湖山「888秒摩天輪煙火」迎2025　400無人機倒數跨年

LIVE／全台最長999秒煙火！義大世界「龍蛇翱翔」環場煙火超震撼

政論漫畫家魚夫肝癌過世「發現時已末期」！親友錯愕難接受

約會日突然月經來　「衛生棉用完了」尷尬爆！心儀對象1舉動超暖

逾6萬人湧進高雄夢時代跨年會場　超狂6星卡司+250秒浪漫花火

台中跨年玖壹壹打頭陣開唱　人潮「停不下來」...已突破5.5萬

日本新冠、流感疫情燒！關東等3區最嚴重　防疫醫揭赴日預防2重點

元旦變天「全台甩雨2天」　下波冷氣團凍到1月上旬

「黑絲包屁股蛋」辣跳《台灣尚勇》　尾牙熱場金曲「是這首」

陳昇跨年撞場張惠妹、五月天開唱！　「家人都沒來」原因曝光

北市跨年晚會、張惠妹開唱　22萬人擠爆信義區與大巨蛋周邊

台南好young跨年晚會18組藝人輪番開唱　 黃偉哲與25萬人相約明年見

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中：黃偉哲監視器交出來

空難「坐機尾」生存率最高？資深機長曝真相

Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

張惠妹跨年倒數太緊張：你們可以罵我！　「4萬人彩虹海」震撼創紀錄

高雄跨年31萬人擠爆夢時代！搶看250秒跨年煙火　陳其邁賣萌登場

劍湖山2025「888秒璀璨時刻」　400無人機共舞滿山花火照亮夜空

羅志祥跨年哭了：我沒有過氣！　淚認「這幾天很痛苦」內幕曝

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

生活熱門新聞

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

霸王級寒流要來了？負北極振盪訊號出現

台北101煙火秀迎接2025！《ETtoday》祝讀者新年快樂

LIVE／義大世界全台最長999秒煙火秀

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

LIVE／迎接2025！劍湖山「888秒摩天輪煙火」

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

籌7千萬讓柯文哲交保！他嘆「民眾黨全中計」

突然月經來「衛生棉用完了」！心儀對象1舉動超暖

台中跨年玖壹壹打頭陣開唱！人潮已破5.5萬

2025「4星座」飛高高！　摩羯要升職加薪了

北市爆麻疹境外移入！衛生局公布足跡

逾6萬人湧進高雄夢時代跨年會場

更多熱門

相關新聞

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

台中跨年晚會於中央公園舉行，湧入逾35萬累積人潮，市長盧秀燕與韓星輝人一同倒數，盧極簡短致詞「台中『蛇』麼都讚」祝賀新年，與民眾一同欣賞180秒焰火。另外，麗寶樂園跨年演唱會同樣熱鬧，主辦單位估算有10萬人潮，現場有鼓鼓呂思緯、蕭秉治壓軸一起倒數迎接2025年。

宗教團體敲響2025跨年鐘聲黃偉哲祝福「蛇宓隆發」

宗教團體敲響2025跨年鐘聲黃偉哲祝福「蛇宓隆發」

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

快訊／北捷今運量280萬人次創今年新高

快訊／北捷今運量280萬人次創今年新高

新北放1314煙火　驚見「煙火船燃燒」

新北放1314煙火　驚見「煙火船燃燒」

關鍵字：

雲林劍湖山跨年晚會煙火秀直播跨年

讀者迴響

熱門新聞

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

安森「一邊哭一邊跨年」破千人！

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

政論漫畫家「魚夫」驚傳過世　享壽64歲

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

霸王級寒流要來了？負北極振盪訊號出現

台北101煙火秀迎接2025！《ETtoday》祝讀者新年快樂

新北放1314煙火　驚見「煙火船燃燒」

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

韓國團APINK黑絲帶上身照樣熱舞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

柯文哲受邀出席總統府元旦升旗　民眾黨證實

五月天線上跨年「吸超過15萬人觀看」

更多

最夯影音

更多

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面