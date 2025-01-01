台南好young跨年晚會18組藝人輪番開唱　 黃偉哲與25萬人相約明年見

▲「2025台南好young」跨年晚會31日晚間在永華市政中心西側廣場華麗登場，集結18組藝人團體接力開唱，現場吸引25萬人次，熱鬧滾滾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南好young」跨年晚會31日晚間在永華市政中心西側廣場華麗登場，集結18組藝人團體接力開唱，現場吸引25萬人次，盛況空前。

台灣英雄高志綱、林岳平教練，以及郭俊麟、潘傑楷、林安可選手，還有U12冠軍小英雄林暐諺也現身，與市長黃偉哲帶領的市府團隊及議會團隊、立委陳亭妃一同倒數跨年，空中出現「金蛇賀歲」180秒煙火，繽紛奪目，宣告2025年正式報到，全場25萬人次觀眾同歡High翻全場。





市長黃偉哲表示，「台南好young」耶誕跨年系列活動已成為知名的城市品牌，每年粉絲在他臉書上敲碗邀請的藝人團體，市府也都聽到了，因此台南跨年卡司一年比一年更精彩可期。除了已公布的卡司之外，31日晚炎亞綸驚喜現身和師妹豆花妹蔡黃汝合唱，成為今晚演唱會吸睛彩蛋。此外對於AcQUA源少年成員須弘道腳負傷仍上場演出，黃偉哲也特別至演出後台表達關心與感謝。





「2025台南好young」跨年晚會由甜美小公主張羽靚的「愛你」拉開序幕；年輕活力的紫月光「Shine In Your Eyes」魅力無限；詞曲創作同時也是製作人的阿沁，唱出與原唱不同味道的「月牙灣」、「遺失的美好」，台下粉絲依然抱以熱情回應；從選秀節目出來的金鐘女配曾沛慈唱著「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」，因為「一個人想著一個人」；金曲歌后艾怡良相信「寂寞無害」，所以「Forever Young」；實力偶像全能男團FEniX 熱歌勁舞，想知道台下粉絲「有多愛」，再度炒熱現場氣氛；南韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊「COCOCO」魔性叩叩舞，彷彿跟你「SO WHAT」，讓人「不得不愛」。





而接下來是找到真愛且剛結婚的饒舌歌手婁峻碩，從「Neverland」、「鑽石」到「一首歌」，曲曲動聽；潛力超能量男團AcQUA源少年，打造出現代與復古碰撞的「Disco Night」，展現出舞擔組氣勢磅礡的舞蹈表演張力，讓人印象深刻；蔡黃汝「迷人的危險」展現甜美歌聲，與炎亞綸合唱再度引爆粉絲的熱情；台灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、台北電影節）女配角獎的第一人林美秀，因為「金罵沒ㄤ」所以「招家己跳舞」的是「+Holy佳哉」，台下粉絲跟著舞動身體，詼諧逗趣，掌聲笑聲沒停過；康康的「恁姐仔住市內」，同樣笑果十足，台下笑嗨嗨，讓大家一起「圓夢」過個「快樂鳥日子」。





緊接上場的最具號召力的歌手畢書盡「Come Back to me」、「你留下的愛」、「Love More」抒情到頂點，台下如癡如醉。同樣具有吸引力的，來自首次將海外演出獻給台南跨年的新日式個性女子團體@onefive，清新脫俗的四位女生，一連六首組曲，又唱又跳，當場圈粉不少；金曲歌后孫盛希帶來「想跟你住」、「眼淚記得你」，高昂、渾厚又充滿爆發力的聲線，渲染力十足。





31日晚最受矚目的韓流巨星李俊昊，一登場即引爆全場尖叫聲。集歌手、演員、詞曲作者於一身，擔任《衣袖紅鑲邊》及《歡迎來到王之國》等多部超紅韓劇男主角的李俊昊，在世界各地取得極高人氣，他也是韓國百想藝術大賞史上首位歌手出身獲得電視部門最優秀演技獎的男演員，同時更是最優秀演技獎和人氣獎雙冠王。精彩表演讓台下粉絲欲罷不能，時而尖叫時而大喊，且手持各式應援標語，企圖讓偶像看見自己的存在。





日前預告要將台南跨年變成大型露天KTV的動力火車，表演傳唱度極高的「忠孝東路走九遍」、「我很好騙」、「當」，現場立馬轉為大合唱模式；壓軸由台式搖滾玖壹壹帶來「南北二路」、「請哥哥帶上我」等夯曲，將近7小時的台南好young跨年晚會在嗨到最高點下圓滿完成。市長黃偉哲謝謝大家熱情的支持，也跟粉絲們相約明年台南好young耶誕跨年活動見，並預祝大家新的一年「蛇宓隆發（啥咪攏發）」，想「蛇」麼，有「蛇」麼，心想事成。