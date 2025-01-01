高雄跨年31萬人擠爆夢時代！搶看250秒跨年煙火　陳其邁賣萌登場

▲高雄跨年，31萬人擠爆夢時代現場。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

揮別2024，迎接2025！高雄市長陳其邁今（31）日率市府團隊登台，立法委員林岱樺與許智傑，以及高雄市議會和本次跨年活動藝文支持的貴賓們，與市民一同跨年倒數，陪伴市民朋友一同迎接新年。

2025年喜逢高雄「設市百年」，浪漫花火絢麗綻放，完美呼應港都熱情多樣的城市風情，也象徵高雄將迎向更美好的下個百年。 2025高雄跨年晚會於夢時代展開，31萬人次共襄盛舉，陳其邁頭戴造型裝飾出場，並祝福大家心想事成，每天快樂平安。

呼應迎接2025年，在眾人齊聲倒數後，隨即迎來250秒亞灣跨年煙火，象徵2025年分分秒秒都精彩燦爛、氣勢磅礡的跨年花火照亮港都夜空，花火傳遞幸福之際也照亮亞灣，同時搭配火星人布魯諾(Bruno Mars)經典情歌「Just the Way You Are」，以及夢時代摩天輪彩虹燈光浪漫呼應，呈現一場浪漫難忘的跨年煙火秀。

2025高雄跨年晚會邀請超強「六金級」卡司，包含金曲歌后歌王LaLa徐佳瑩與音樂鬼才盧廣仲，以及韓國天團2NE1成員SANDARA PARK首度來台跨年，現場還有麋先生、告五人、滅火器等20組人氣歌手及團體輪番演出及世界棒球12強賽冠軍Team Taiwan棒球英雄陪大家度過美好時光。

壓軸登場的金曲歌后徐佳瑩，一連演唱多首經典歌曲，並翻唱周興哲的經典「永不失聯的愛」讓全場一飽耳福！更驚喜準備動感組曲，帶來她「現在不跳舞要幹嘛」、謝金燕的招牌代表「姐姐」以及紅遍全球的「APT.」，讓全場跟著她一起舞蹈。

跨後登場的金曲歌王盧廣仲，2025年首唱就獻給高雄，以招牌經典「早安晨之美」向新的一年說早安，除了大家熟悉的經典「魚仔」、「刻在我心底的名字」等歌曲外，近來發行後掀起各行各業翻唱熱潮的「手機錢包鑰匙煙」，讓全場有一個難忘的跨年夜晚。