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社會 社會焦點 保障人權

不滿交往10年女友分手　惡男公開性影像報復！8年後下場慘了

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）因為不滿被交往10年的女友A分手，竟在色情網站、社群平台散布女方的性影像，甚至寫下「好色」、「X娃人妻」、「天生XX」等露骨文字，因而挨告。新北地院法官日前審理此案，並依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處阿強有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿強不滿與A女分手，竟擅自散布對方的個資、性影像。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強與A女原本是男女朋友，兩人交往10年之後因故分手，他卻心生不滿，竟在2016年間於色情網站、社交軟體X（原為Twitter）上，公開A女的生活照、個人資料以及性影像，甚至還寫下「好色」、「X娃人妻」、「天生XX」等不實文字內容，造成A女的人格及社會評價受損。

A女直到2024年初突然收到網友傳來的相關影像截圖，才知道前男友的所作所為，憤而向警方報案並決定提告。而阿強到案之後，對於上述行為均坦承不諱。

新北地院法官認為，阿強僅因為不滿與A女分手，就隨意公開對方的個資、私密影像，甚至散布不實文字內容，導致女方的權益受損、身心受創，考量到他的犯後態度，以及檢方請求從重量刑等因素，最終依個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(四) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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