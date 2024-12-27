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快訊／林秉文未出庭落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

▲綽號鱸鰻的林秉文7日以PGTalk總裁身分對外發言 。（圖／記者張君豪攝）

▲「鱸鰻」林秉文2度傳喚出庭未到已出境，北院發布通緝。（圖／資料照）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

「88會館」郭哲敏涉地下匯兌案，日前立委黃國昌爆出涉案其中之一的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文失聯，12月9日新北地院指出，3度傳喚林秉文未到，一查發現林已出境，今（27）日新北地院經合議庭評議後，認林秉文經傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金300萬元，並對林秉文發布通緝。

新北地院指出，林秉文涉詐欺案，檢方認無羈押必要，在2022年11月2日命具保300萬元，且未諭知其他強制處分（如限制出境、出海）。嗣於2023年2月22日提起公訴時，以涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，繫屬本院112年度金重訴字第13號審理。

但因涉犯之犯罪眾多，依審理計畫分批審理，林秉文曾於2023年6月20日、12月19日二次準備程序均依期到庭，法院訂於2024年10月3日、4日開庭審理，惟10月3日因颱風假取消，改為10月18日審理，10月4日辯護人以衝庭為由聲請改期。

新北院另於今年11月17日審理時依同案杜姓、鄭姓被告聲請，以證人身分傳喚林秉文，但辯護人稱林因身體因素無法到庭，代為請假。

新北院再於本月5日審理時傳喚被告林秉文，人依舊未現身，辯護人表示林秉文尚未入境，庭後合議庭依職權查詢出入境資料，查知林確實已出境，因此定於本月26日拘提，並通知具保人偕同到庭，若林無正當理由不到場，將依法為後續處理，並無報載所稱法院未為處理情事。

不過，26日當天若林秉文依舊未出庭，也拘提不到人，會通知具保人設法把林秉文帶來出庭，若具保人也無能為力，合議庭將會裁定沒入300萬元保證金，視情況決定是否對林秉文發布通緝。

今新北地院經合議庭評議後，認林秉文經傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金300萬元，並對林秉文發布通緝。

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