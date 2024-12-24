罵急診護理師五字經「害我這麼痛」　莽男下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）去年12月底因為受傷，半夜前往某醫院掛急診，卻對現場檢傷護理師飆罵五字經，並放話「靠北你害我這麼痛，我到時候帶人來找你」，反而害自己吃上官司。新北地院法官日前審理此案，並依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處阿強有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿強在急診室用五字經、三字經罵護理師。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強去年12月底因為受傷前往新北市某醫院接受治療，卻在急診室就診時，大聲辱罵檢傷護理師五字經、三字經，接著放話「靠北你害我這麼痛，我到時候帶人來找你」。護理師擔心真的受害，於是報警處理。

檢方認為，阿強的行為涉犯刑法第309條第1項公然侮辱、第305條恐嚇，以及醫療法第106條第3項以強暴、非法方式妨害醫事人員執行醫療業務等罪嫌，且有雙方證述、醫療暴力事件通報表、現場監視器畫面檔案為證，訊後依法將他起訴。

新北地院法官認為，阿強不尊重醫療專業，也沒有體諒醫事人員執行醫療業務事繁責重的辛勞，還出言恫嚇、辱罵，妨害醫事人員醫療業務的執行，法治觀念明顯偏差，損及醫病關係，考量到他僅坦承部分犯行的態度，最終依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。