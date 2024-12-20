志工刺女童手指測血糖辯好心做公益　2原因被判關8個月

記者黃翊婷／新北報導

女志工阿鳳（化名）明知自己沒有合法醫師資格，卻在去年12月間使用採血筆刺一名女童的手指，並告知女童空腹血糖過高，因而挨告。雖然阿鳳辯稱自己是在做公益，但新北地院法官認為，她在未經女童的法定代理人同意之下，就進行採血，甚至直接判斷採血結果，屬於非法執行醫療業務，最終依法判處她有期徒刑8個月。

▲採血筆的尖端有針。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，阿鳳明知自己沒有合法醫師資格，也知道血糖機的採血筆裝有針頭，如果刺入手指，會造成穿刺傷害，卻在去年12月底於某早餐店門口擺攤時，在未經女童及其法定代理人的同意之下，使用採血筆刺女童的手指，再告知女童空腹血糖過高。女童受到驚嚇返家，母親得知事發經過，立刻帶著孩子去報警。

阿鳳到案之後辯稱，她是公益團體志工，擺攤教導民眾使用血糖機，是在做公益幫助民眾了解自己的身體狀況，「我有跟女童說她空腹血糖有點高，小朋友如果高血糖自己都不知道，對她未來影響很大。」

但新北地院法官認為，首先，阿鳳未經女童及其法定代理人同意，就使用侵入性設備採血；其次，檢測後她也不是單純給予檢測數值參考，而是直接判斷結果，此舉已經屬於醫療行為，應該由專業醫療人員為之，這與一般單純教導民眾使用血糖機、告知血糖機功能的情形完全不一樣。

法官接著說道，無論民間團體有無舉辦教導民眾使用血糖機的活動，阿鳳都不能這樣「自以為好心」，縱使她受過民間團體相關訓練並獲得證書，也不影響本院的判定結果。

法官表示，阿鳳沒有明確告知女童採血筆可能造成的傷害，便以「做公益」為由進行採血、自行判斷檢測結果，屬於非法執行醫療業務，事後也不斷以公益為由，合理化自身行為，沒有對女童及其家屬表達歉意，犯後態度不佳，最終依成年人故意對兒童犯醫師法第28條前段之非法執行醫療業務罪，判處她有期徒刑8個月，全案仍可上訴。