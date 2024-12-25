十年友情也擋不住！男床戰老友妻喊「他們不幸福」　遭求償百萬

記者黃翊婷／新北報導

男子阿光（化名）被指控與好友的妻子小美（化名）發生婚外情，交往期間多次發生性行為，因而遭好友提告求償100萬元；不過，他辯稱好友與小美婚後不幸福，他也知道自己不對，但認為求償金額不應該這麼多。新北地院法官日前審理之後，判阿光應賠償好友20萬元較為適當。

▲阿光承認與小美有不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美的丈夫在判決書中主張，他與阿光從學生時期就是好友，阿光明知小美是他的妻子（夫妻倆現已離婚），仍在2022年7月至2023年7月間與小美發生婚外情，期間多次發生性行為，嚴重侵害到他的配偶關係身分法益，且情節重大，因而決定對阿光提告求償100萬元。

阿光雖然坦承與小美發生過性行為，但強調自己沒有不認錯，也知道這是不對的，只是覺得求償金額過高，小美與好友婚後不幸福，小美經常找他幫忙，自然而然就產生感情；事情曝光之後，好友多次找上門來，甚至曾揚言要帶人來打他、殺他或要求簽借款條，他知道那是氣話，所以沒有提告。

新北地院法官認為，在阿光與小美的對話紀錄中，小美曾提及「他就是不肯離」、「我依然是位人妻」，阿光也曾在信函中寫道，「我做錯事情，向XX說聲對不起，我不該與十多年的朋友XX的老婆發生關係」，可見他確實與好友認識許久，也知道小美是好友的妻子。

法官表示，阿光承認與小美發生過性行為，加上有戶籍謄本、對話紀錄、相關信函照片為證，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素，最終判他應賠償好友20萬元較為適當，全案仍可上訴。