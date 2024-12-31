幫領包裹現賺100萬報酬？　新北男要關2年2個月

記者黃翊婷／新北報導

男子小志（化名）因聽信運毒集團成員話術，以為幫忙領取包裹就能獲得100萬元報酬，還找來2名幫手幫忙，結果領取包裹當天，2名幫手當場被逮捕，自己也被檢警循線抓獲。新北地院法官日前審理此案，並依運輸第三級毒品未遂罪，判處小志有期徒刑2年2個月。

▲小志為了100萬元報酬，答應幫運毒集團領取包裹。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該運毒集團數名成員謀議運毒，去年2月間先在馬來西亞準備一個包裹，將4包第三級毒品愷他命夾藏在包裹內，再用掛飾、衣服、畫框等包裝掩飾，接著委託不知情的國際快捷貨運公司，將包裹從馬來西亞運至台灣。

販毒集團成員隨後找上小志，並與小志約定，只要他出面領取包裹，就可以獲得100萬元報酬。然而，財政部關務署台北關很快就發現包裹有異狀，於是立刻扣留；小志等人不知情，仍持續上網查詢包裹的運送進度，並找來另外2人協助領取包裹，結果就在領取包裹當日，2名幫手被早就在現場埋伏的新北市調處人員抓包，小志隨後也被檢警循線查獲。

小志到案之後坦承，是收到一名李姓網友指示，叫他找上幾名年輕人去領取包裹，說裡面有K，成功領取之後再把包裹交給李姓網友，他就可以拿到100萬元的酬勞。不過，實際上小志並未真的獲得任何報酬。

新北地院法官認為，小志正值壯年，卻為了謀取私利答應幫忙運毒，行為確實不可取，但考量到毒品並未真的流入市面，小志也不是運毒集團的核心成員，加上他始終坦承犯行的犯後態度，最終依運輸第三級毒品未遂罪，判處他有期徒刑2年2個月，全案仍可上訴。