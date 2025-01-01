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北高雄準備儲水！1／4停水長達30hrs　6區8.8萬戶受影響

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄1/4有6行政區將停水30小時。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人準備儲水！台水公司近日進行管線巡檢時，發現岡山火車站前、岡山郵局前水管漏水，因此將進行施工修復，預計在(4日)上午8點至5日下午2點辦理停水，屆時將有6個行政區會停水、降壓長達30個小時，估計有8.8萬戶受影響。

自來水公司表示，近日管線巡檢時發現岡山區中山南路及民有路口(岡山火車站前)1750mm、岡山路及民有路口(岡山郵局前)1500mm自來水管漏水，為降低民眾影響，採假日及夜間施工並盡量縮小停水範圍進行修復。

水公司指出，預計停水時間為1月4日上午8點起至5日下午2點止，影響供水時間總計30小時，有6個行政區受影響，包括8萬7000戶停水，1000戶降壓，合計8.8萬戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

【停水區域】
路竹區：甲南里、甲北里、竹園里、下坑里。
阿蓮區：全區。
岡山區：全區。
彌陀區：全區。
梓官區：全區。
楠梓區：藍田里、中興里、中和里。

【壓降區域】
楠梓區：國昌里。

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