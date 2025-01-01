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大同醫院換手經營！堅守最後一刻「倒數迎新年」　醫護不捨哭了

▲▼高雄市立大同醫院,大同醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院今日起將由長庚團隊經營。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院委由高醫經營合約期滿，今(1日)起將轉由長庚團隊入主經營，不過有近八成五的同仁都將回歸高醫體系院所。昨晚下小夜班的同仁紛紛齊聚大廳拍照留念，高醫首長也到場致詞感性喊話，感謝同仁堅守到最後一刻，現在要接他們「回娘家」，有同仁不捨地抱在一起哭，場面溫馨，最後眾人在倒數聲中迎向2025年。

▲大同醫院院長郭昭宏。（圖／記者許宥孺攝）

▲大同醫院院長郭昭宏。（圖／記者許宥孺攝）

昨日大同醫院的「高醫」相關廣告看板已卸下，長庚Logo則陸續揭牌，一整日院內忙著大搬家。大同醫院院長郭昭宏表示，院內剩下46名普通病房住院患者、11名加護病房患者，高醫、長庚在病歷部分都做好交接，在心情上，一是比較感傷，經營15年要離開，覺得捨不得，另一方面是為過去的表現感到驕傲，晚間高醫首長都會齊聚醫院，為各位員工加油打氣，祝福每一位同仁展開新旅程。

▲▼大同醫院交接 。（圖／記者許宥孺攝）

▲急診室護理師陳瑞琴在大同醫院任職15年，心情感慨。（圖／記者許宥孺攝）

急診室護理師陳瑞琴表示，自2010年以來，見證了醫院從貨櫃屋起步，逐漸成為高雄市民的重要醫療支柱，如今我們即將各奔前程。我們堅持留守到最後一刻，回顧這些年的點點滴滴，感慨萬千。感謝所有曾經並肩作戰的同仁、每一位信任高醫大同的病患，感謝這段歲月帶給我們的成長與歷練。未來無論身在何處，我們都將帶著這份經驗與情感，繼續為醫療服務奉獻自己的力量。

高醫自2010年起入主經營大同醫院，第一任院長也是現今高醫大校長余明隆。余明隆今日回到醫院，獲得許多同仁喝采，他表示，有許多同仁都是從貨櫃屋時期跟著他打拼，這15年來的努力，大家都看的到，相信未來的大同也可以更好，祝福未來的大同醫院。

▲高醫大校長余明隆。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫大校長余明隆。（圖／記者許宥孺攝）

▲大同醫院院長郭昭宏(左)、高醫院長王照元(右)。（圖／記者許宥孺攝）

▲大同醫院院長郭昭宏(左)、高醫院長王照元(右)。（圖／記者許宥孺攝）

高醫團隊表示，大同醫院有1067名同仁，約有8成至8成5的同仁繼續留在高醫團隊內服務，未來將有301人前往岡山醫院填補門診、病房人力，其餘則往高醫、小港醫院居多。高醫院長王照元表示，他是帶著接同仁回娘家的心情來的，不管同仁身處何處，高醫永遠是一家人。

▲岡山醫院院長黃炫迪(左)、高醫副院長戴嘉言(右)。（圖／記者許宥孺攝）

▲岡山醫院院長黃炫迪(左)、高醫副院長戴嘉言(右)。（圖／記者許宥孺攝）

岡山醫院院長黃炫迪強調，一定盡最大努力，讓大同同仁在岡山有家的感覺，盼同仁在醫療事務繼續發光發熱。大同醫院院長郭昭宏最後向同仁喊話：「高醫體系還有更多發揮空間，必然能實現當初在大同許下的夢想，今天送給大家一株盆栽，就像一棵希望的種子。」

高醫團隊在大廳待到最後一刻，並在倒數聲中迎接2025年，有同仁步出門外後，不捨地哭了，不過也有急診醫護已訂好KTV包廂，因為醫療工作輪值，部門從沒有全員到齊過，難得有機會要好好狂歡。

▲▼大同醫院交接 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫團隊首長高喊「我大同，我驕傲」、「我高醫，我驕傲」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼大同醫院交接 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫高舉「高醫體系歡迎你」，歡迎大同醫護回娘家 。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼大同醫院交接 。（圖／記者許宥孺攝）

▲急診醫護合照留念。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼大同醫院交接 。（圖／記者許宥孺攝）

▲急診室護理長不捨地哭了 。（圖／記者許宥孺攝）

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