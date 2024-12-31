少女和16歲男友嗨喝「毒品飲料」突暴斃！　慘遭對方棄屍滅證

▲少女疑似已經遇害，警方仍在確認尋獲遺體的DNA是否符合。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名15歲國中生失蹤11天疑似遇害，警方30日尋獲一具高度腐爛的少女遺體，懷疑就是她本人。而失蹤少女的16歲男友也被警方鎖定逮捕，他被捕後承認涉案，但辯稱非故意殺人，而是女友在與他一起喝下摻有毒品的飲料後，不幸暴斃，他一時驚慌，才會聯合家人棄屍。

根據《中國報》引述消息人士報導，15歲少女19日告知家人要去一間桌球中心的舞獅館練習舞獅，但出門後就失去音訊，令家人焦急萬分，因此向警察通報失蹤。

根據警方調查，舞獅教練透露，少女與一名16歲的前男學員相識，兩人迅速發展為情侶關係。警方隨後調閱監視器畫面發現，少女失蹤前曾經在16歲男友的住家附近被拍到，且失蹤當天清晨搭車前往男友家。

少女男友聲稱，兩人見面後發生爭執，因此女友直接離去，他甚至在23日前往警局報案，向警方否認女友曾與他在一起。但最終，嫌犯在接受警方盤問時坦承，少女是在他家與他一起喝下摻有毒品的飲料後暴斃身亡。

嫌犯表示，少女暴斃後，他太過害怕，因此隨即聯合家人將少女的屍體運至冷岳河後丟棄。最終，屍體漂流至萬津雙溪昌剛的垃圾閘門。

警方表示，雖然目前高度懷疑這具腐爛遺體就是遇害少女，但是仍需要進一步進行DNA鑑識，才能確認身分。