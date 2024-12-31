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茶鄉水費最貴　名間鄉埔中村旱灌抽水井終於完工送水

▲名間鄉埔中旱灌抽水井工程完工。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲名間鄉埔中旱灌抽水井工程完工。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉埔中村八卦山旱灌區P3抽水井完工，並於12月中旬正式完成送水送電；立委游顥表示，希望鄉公所未來能在一年內完成管線及蓄水池相關韌性工程，讓鄉親儘速可以有合理價格水源得以使用。

游顥於12日邀集農業部農田水利署、南投縣政府及地方民意代表，前往名間鄉埔中村八卦山旱灌區P3抽水井辦理工程驗收暨114年擴大灌溉服務說明；縣議員蔡宗智、林憶如、鄉民代表會主席吳金樹和代表謝智堯，以及地方民眾都到場關心，看到P3抽水井持續出水時，都鼓掌叫好、表示感謝。

▲名間鄉埔中旱灌工程完工。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥指出，名間鄉松柏嶺地區是南投重要茶葉產區，不過長期缺乏灌溉用水，而處於全鄉地勢最高處的埔中村，更是長期缺水區、水費居全鄉之冠，甚至曾高達一度29元，而八卦山旱灌計畫整體規劃是在36年前訂定，許多設計早已和現況不符，需重新檢討盤點；其團隊自今年2月上任後，即積極關心埔中村抽水井工程狀況，每月定期與農田水利署召開進度會議，更協助與台電協調加速竣工報告審查，終於在月中宣布「埔中村正式納入八卦山旱灌計畫可送水區域」。

林憶如也向農田水利署爭取，明年能啟動南投市的永興里、鳳山里、鳳鳴里等地區，納入農業旱灌供水的「需求性及可行性評估」計畫範圍，農田水利署副署長林國華副署長允諾會於114年辦理計畫，實際了解當地居民的用水需求，有效降低缺水衝擊；立委游顥承諾，後續會持續向農水署爭取完善名間鄉灌溉用水，依照村或地域需求，陸續重新盤點現況和用水需求。

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