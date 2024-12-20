蘇花改下清水橋重建提前完工！　和仁至崇德取消平日管制

▲蘇花改下清水橋原址重建工程提前完工，19日恢復雙向通車。（圖／資料照片，記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮強震造成台9線158K+600下清水橋斷橋災害，經重建團隊全力搶修下於19日完成最後路面舖築作業，提前完成第三階段橋梁原址重建施工，恢復雙向通行。

下清水橋遭地震毀損後，公路局東區養護工程分局立即於最短時間擬訂三階段通車搶修策略，分別於4月6日完成第一階段（利用舊下清水橋橋台搭設鋼便橋）小型車通行，5月30日完成第二階段（鋼便橋通行優化拓寬）開放大型車輛通行，後續雖歷經多次颱風、豪雨災害影響，但在全體搶修團隊秉持上下一心、務必如期如質完成信念下，提前完工通車。

另於下清水橋恢復雙向通行之際，同時取消台9線和仁~崇德路段平日管制通行限制，因沿線尚有多處邊坡復建工程辦理施工，將採取近端機動管制通行，請用路人如行經施工路段，務必依現場人員指揮減速通行，以確保行車安全。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；颱風過後山區道路不穩定性高，請提前因應規劃避免受困滯留。

用路人請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，持續注意道路管制訊息及預先規劃行程及相關應變措施。