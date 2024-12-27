等了20年「高雄站12／28完工」　台鐵推竣工紀念一卡通

▲台鐵攜手一卡通公司推出全新「高雄車站完工紀念」一卡通。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

歷經20年整建，高雄車站2024年12月28日將全面完工，台鐵公司攜手一卡通公司推出全新「高雄車站完工紀念」一卡通，分兩波開賣，首波將於12月28日上午9時指定通路搶先銷售，第二波明年1月8日起全台開賣。

高雄車站12月28日完工，台鐵將推出「高雄車站完工紀念」一卡通。台鐵公司表示，該款一卡通設計靈感以高雄車站極具代表性的天棚作為設計主軸，除了象徵高雄晴朗天空的雲朵狀不規則橢圓形鋁板及天窗，卡面更融合車站書法題字並加大卡片形式，象徵二期工程完工後更完整的現代感，體現城市發展的宏偉藍圖。

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「高雄車站完工紀念」一卡通分兩波開賣，首波限量販售將於113年12月28日上午9時於高雄車站台鐵便當販賣店-高雄販賣台及台鐵夢工場網路商店搶先開跑，每張售價180元；第二波將於114年1月8日起在全台各台鐵夢工場門市開賣。

此外，台鐵攜手日本株式會社関水金屬KATO公司推出的兩款台鐵EMU3000型N規精密模型，也將於12月28日在台鐵夢工場實體門市及網路商店同步開放預購，共有「紅線款6輛基本組+6輛增節組」及「綠線款6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛預購價9700元。