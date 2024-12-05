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19歲男越級騎紅牌重機撞上違規左轉車　車燒成火球...昏迷指數剩3

記者高堂堯／南投報導

19歲謝姓男子5日清晨騎乘大型重機，行經台3線名間鄉路段某路口，不料陳姓男子駕駛廂型車疑從對向車道違規左轉，導致謝男反應不及撞上倒地，並引發火燒車。謝男受重傷送醫，目前昏迷指數僅有3，肇事原因和責任歸屬尚待警方調查釐清。

▲謝姓男子所騎大型重機猛撞陳姓男子所開的違規左轉車輛，倒地燒成一團火球。（圖／翻攝「記者爆料網」，下同）

▲謝姓男子所騎大型重機猛撞陳姓男子所開的違規左轉車輛，倒地燒成一團火球。（圖／翻攝「記者爆料網」，下同）

警方調查，本起車禍發生在5日早上6時許，當時謝男騎乘紅牌重機由名間鄉往北朝南投市方向行駛，結果行經台3線（彰南路）與大中路交叉口時，不料陳男駕駛的箱型車在對向由北朝南開，疑未注意左轉號誌尚未亮起，就直接左轉，導致謝男的重機高速衝撞該車副駕駛座，人車應聲倒地。

▲謝姓男子所騎大型重機猛撞陳姓男子所開的違規左轉車輛，倒地燒成一團火球。（圖／翻攝「記者爆料網」）

警方指出，謝男的重機疑不堪猛烈撞擊力道，導致車體嚴重凹陷毀損、油箱破裂，起火燃燒並冒出濃濃黑煙，濃煙直衝天際，車身也燒成一團焦黑廢鐵。由於一旁就是中油加油站，令後方來車怵目驚心，所幸火勢並未波及加油站，還有熱心民眾趕緊取出滅火器上前撲滅。消防隊獲報後趕抵現場，將重傷的謝男送醫急救、後轉送台中童綜合醫院。

▲謝姓男子所騎大型重機猛撞陳姓男子所開的違規左轉車輛，倒地燒成一團火球。（圖／翻攝「記者爆料網」）

院方指出，謝男於早上10點8分送抵童醫院，意識昏迷，骨盆骨折、氣血胸、顱內出血等，術後送加護病房，昏迷指數3，放置葉克膜，持續搶救中。

警方指出，陳姓駕駛酒測值為0，因違規左轉，依《道路交通管理處罰條例》第48條第2款規定，可處600元至1800元罰鍰；謝姓騎士因傷勢嚴重住院，需等待抽血檢驗才能確認有無酒駕，不過因並未持有大型重機駕照，屬越級駕駛，將處6000元罰鍰，詳細事故過程和肇事責任尚待釐清。

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19歲男越級騎紅牌重機出車禍　車燒成火球！昏迷指數剩3

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