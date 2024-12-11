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淡江大橋後年通車「橋塔可放跨年煙火」　陳世凱：世界亮點

▲▼淡江大橋橋塔已經推升至144公尺，交通部長陳世凱前往視察。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋橋塔已經推升至144公尺，預計115年上半年通車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／新北報導

淡江大橋為連結淡水與八里的重要交通樞紐，更是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，採120年年限耐久設計，可承受7級震度，為國內耐震最高橋梁，目前進度略超前已達77%，預計明年底完工，115年上半年通車。交通部長陳世凱今（11日）表示，淡江大橋通車後橋塔將可施放跨年煙火，將與台北101同列世界級亮點。

淡江大橋主橋塔已推升至144公尺，約39層高，預計明年7月全面完成，長高至214公尺，目標明年底完工，最快115年上半年通車。

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交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋工程進度，他受訪時表示，淡江大橋蓋起來後，對紓解淡海跟淡水交通會有相當大幫助，尤其關渡大橋壅塞可獲得非常大疏解，對整個淡海地區甚至北台灣串聯到林口、桃園以及台北港產業動線，也有很大幫助和效益。

▲▼交通部長陳世凱視察淡江大橋工程。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱視察淡江大橋工程。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱指出，過去兩年跨年在淡水有放煙火，未來淡江大橋橋塔高度可到近70層樓高，如果每年跨年都在淡江大橋施放煙火的話，屆時台灣跨年煙火會有兩大亮點，一個是台北101，那一個就會是淡江大橋橋塔煙火施放，未來對整個台灣觀光效益非常大。

由於跨年煙火為地方政府籌辦，陳世凱則期待地方可以來籌辦，陳強調，過往迎新年時大家都會看雪梨大橋或是美國金門大橋跨年煙火，未來淡江大橋也將會是世界級亮點。

他說，淡江大橋蓋好後，希望能帶給新北市交通及整體觀光很大助益，預估未來假日每日可帶來2.4萬到2.5萬左右觀光人潮會到淡水，未來將有管理中心和遊客中心外，也會銷售淡江大橋世界級偉大工程紀念品，橋上也有行人和自行車通道，觀光客可行走在橋上看夕陽或者是拍照。

▲▼淡江大橋橋塔已經推升至144公尺，交通部長陳世凱前往視察。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱今前往視察淡江大橋。（圖／記者李姿慧攝）

淡江大橋為國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，由世界首位獲普立茲獎女性建築師，也是英國知名建築師札哈‧哈迪德Zaha Hadid設計，由於哈迪德2016年已過世，淡江大橋不但是其留在台灣唯一作品，也是哈迪德建築生涯最後遺作，將雲門舞集舞者曼妙律動和觀音山宗教雙掌合十融入設計。

施工階段則由我國、新加坡、馬來西亞、日本及德國等專業技術人員組成施工團隊，共同努力打拼。完工後將成為世界最大跨徑450公尺的單塔不對稱斜張橋。為確保橋梁的耐久性，工程採用多重防護措施，包括抗氯離子滲透混凝土、鍍鋅鋼筋、耐候鋼材以及橋墩塗層保護，並搭配監測系統，設計使用年限高達120年。

截至目前工程進度已達77%，主橋塔是本工程核心，今年預計完成39升層，高度將達144公尺，114年7月將完成全部53升層，最終高度達214公尺。

另外，施工團隊也已在宜蘭建山鋼構廠、台北港進行鋼梁節塊組裝作業，並運輸至現場進行河中吊裝和節塊推進作業，八里邊跨鋼梁節塊已於112年8月完成、淡水邊跨鋼梁節塊預計於今年底完成，目前也已啟動主橋鋼梁節塊河中吊裝作業，預計於114年3月、9月分別完成八里端及淡水端鋼梁節塊閉合作業，完成全橋結構連接。

▲▼淡江大橋融合夕照模擬圖。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋融合夕照模擬圖。（圖／公路局提供）

公路局表示，淡江大橋全線通車後，將縮短淡水與八里之間的行車距離約15公里，節省約25分鐘車程，並大幅紓緩台2線竹圍路段17%和關渡大橋30%的交通流量。

另淡江大橋也將與台61線西濱快速公路、台15線及台64線八里新店線快速公路銜接，形成完整的快速公路網絡，也是淡海新市鎮主要聯外道路。淡江大橋不僅擴大道路服務範圍，還將促進淡水河兩岸的觀光旅遊、休閒活動。

公路局強調，淡江大橋不僅展現在工程設計與施工上的精湛技術，更傳遞政府在推動重大建設的決心，另於八里區建置願景館與民眾互動。淡江大橋不僅是一座橋，更是一條連結過去與未來的道路，承載著北海岸的歷史記憶與未來發展。

交通部公路局持續關注工程進度，並積極協調相關單位，確保工程如期完工，成為國家門戶新地標，為地方帶來交通便利與經濟繁榮。

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