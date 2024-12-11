淡江大橋差點蓋不起來！廠商曝6大不可能任務　完成世界級地標

▲淡江大橋115年上半年通車，將成世界級地標。（圖／公路局模擬圖）

記者李姿慧／新北報導

淡江大橋是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，與淡水夕照融為絕美景色，明年底完工，115年上半年通車，廠商工信工程副總裁陳煌銘透露，淡江大橋工程流標7次，世界級建築師札哈‧哈迪德特有曲線設計，連東京體育館工程都放棄，台灣淡江大橋也差點做不起來，因突破6大不可能任務，為台灣留下世界歷史性地標。

淡江大橋為全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，也是英國知名建築師札哈‧哈迪德Zaha Hadid所設計，將淡水當地特色的雲門舞集舞者曼妙律動和觀音山宗教雙掌合十融入設計，但也因為曲線且單塔大跨距設計，讓工程高難度，札哈‧哈迪德所設計的東京體育館也同樣面臨工程難度，最後日本選擇放棄。

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工信集團副總裁陳煌銘表示，這個橋是世界最高不對稱吊索橋，「這個橋有很多不可能，但最終把不可能變成可能」。

▲淡江大橋融合夕照模擬圖。（圖／公路局提供）

陳煌銘也透露淡江大橋突破6大不可能創下歷史，首先是札哈‧哈迪德Zaha Hadid的高難度曲線設計，除北京大興機場已挑戰完工外，東京體育館工程最後放棄原設計，台灣淡江大橋本來工程也面臨同樣問題，工程流標7次，因東京體育館放棄哈迪德設計，國內也面臨同樣聲浪，本來淡江大橋也做不起來，所幸交通部和公路局決定把這個橋留下來，而如果工信工程沒有接起來這個工程，這個橋在台灣已經不存在了，當淡江大橋蓋好後，連澳洲雪梨大橋都不能跟台灣淡江大橋比。

把不可能變成可能，陳煌銘指出，第二個突破不可能點為主橋塔，一般橋墩橋塔都是垂直，都可以用自動模板，但世界級大師哈迪德偏偏要用稀奇古怪的設計，橋塔隨高度變化，做3D曲面模很困難，但經過各方團隊努力克服，板模預計50多天才能做好也變成兩周就做好。

▲淡江大橋施工廠商工信工程副總裁陳煌銘。（圖／記者李姿慧攝）

陳煌銘說，第三個不可能挑戰則是主橋塔基礎開發，是最困難的，有1個國小操場大，基礎圍堰打了144根鋼管樁，原來設計以地下室開挖方式，用七層水平支撐，並打中間柱，後來施工階段改為兩層環型支撐變露天開採才有辦法符合進度要求。

第四個不可能任務則是開挖地下要58支基樁，一支直徑二米五，除打樁外，還要一萬五千立方混凝土，品質要求比水壩更高，且要96小時連續打混凝土，要靠人時地利人和。

▲淡江大橋橋塔已經推升至144公尺。（圖／記者李姿慧攝）

陳煌銘說，第五個不可能任務則是橋體鋼構，每個都要500至600噸，最高可達700噸，船組裝完成後再吊上去推進，當初推進定位很麻煩，全橋梁大多採螺栓焊接，但淡江大橋焊接品質用的是核電廠爐子焊接等級，但面臨缺工問題尤其缺焊接技術人員，以及台積電廠房工程的焊接工搶工，都是挑戰，所幸公路局焊接權威訓練了現場焊接工並取得執照，才能一天二十小時施作，坦言也有訓練工班因外面高薪誘惑離開。

至於第六個不可能的挑戰，則是淡江大橋燈柱設計，陳煌銘表示，燈柱兩端採斜折到中央上去，若一般做垂直當然沒有問題，但若斜著上去，因不同角度面對震動、風力、地震都要特別考慮，是另外一個不可能任務。

▲淡江大橋115年上半年通車，將成世界級地標。（圖／公路局模擬圖）

陳煌銘說，哈迪德為世界設計大師，橋梁設計融入寧靜舞者和雙掌合十，且考慮淡水夕陽，讓淡江大橋工程絕對是歷史性和世界性焦點，連中共基礎建設狂魔都想來看，礙於兩岸關係就無法過來看。