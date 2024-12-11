　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡江大橋差點蓋不起來！廠商曝6大不可能任務　完成世界級地標

▲▼淡江大橋115年上半年通車，將成世界級地標。（圖／公路局模擬圖）

▲淡江大橋115年上半年通車，將成世界級地標。（圖／公路局模擬圖）

記者李姿慧／新北報導

淡江大橋是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，與淡水夕照融為絕美景色，明年底完工，115年上半年通車，廠商工信工程副總裁陳煌銘透露，淡江大橋工程流標7次，世界級建築師札哈‧哈迪德特有曲線設計，連東京體育館工程都放棄，台灣淡江大橋也差點做不起來，因突破6大不可能任務，為台灣留下世界歷史性地標。

淡江大橋為全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，也是英國知名建築師札哈‧哈迪德Zaha Hadid所設計，將淡水當地特色的雲門舞集舞者曼妙律動和觀音山宗教雙掌合十融入設計，但也因為曲線且單塔大跨距設計，讓工程高難度，札哈‧哈迪德所設計的東京體育館也同樣面臨工程難度，最後日本選擇放棄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工信集團副總裁陳煌銘表示，這個橋是世界最高不對稱吊索橋，「這個橋有很多不可能，但最終把不可能變成可能」。

▲▼淡江大橋融合夕照模擬圖。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋融合夕照模擬圖。（圖／公路局提供）

陳煌銘也透露淡江大橋突破6大不可能創下歷史，首先是札哈‧哈迪德Zaha Hadid的高難度曲線設計，除北京大興機場已挑戰完工外，東京體育館工程最後放棄原設計，台灣淡江大橋本來工程也面臨同樣問題，工程流標7次，因東京體育館放棄哈迪德設計，國內也面臨同樣聲浪，本來淡江大橋也做不起來，所幸交通部和公路局決定把這個橋留下來，而如果工信工程沒有接起來這個工程，這個橋在台灣已經不存在了，當淡江大橋蓋好後，連澳洲雪梨大橋都不能跟台灣淡江大橋比。

把不可能變成可能，陳煌銘指出，第二個突破不可能點為主橋塔，一般橋墩橋塔都是垂直，都可以用自動模板，但世界級大師哈迪德偏偏要用稀奇古怪的設計，橋塔隨高度變化，做3D曲面模很困難，但經過各方團隊努力克服，板模預計50多天才能做好也變成兩周就做好。

▲▼淡江大橋施工廠商工信工程副總裁陳煌銘。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋施工廠商工信工程副總裁陳煌銘。（圖／記者李姿慧攝）

陳煌銘說，第三個不可能挑戰則是主橋塔基礎開發，是最困難的，有1個國小操場大，基礎圍堰打了144根鋼管樁，原來設計以地下室開挖方式，用七層水平支撐，並打中間柱，後來施工階段改為兩層環型支撐變露天開採才有辦法符合進度要求。

第四個不可能任務則是開挖地下要58支基樁，一支直徑二米五，除打樁外，還要一萬五千立方混凝土，品質要求比水壩更高，且要96小時連續打混凝土，要靠人時地利人和。

▲▼淡江大橋橋塔已經推升至144公尺，交通部長陳世凱前往視察。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋橋塔已經推升至144公尺。（圖／記者李姿慧攝）

陳煌銘說，第五個不可能任務則是橋體鋼構，每個都要500至600噸，最高可達700噸，船組裝完成後再吊上去推進，當初推進定位很麻煩，全橋梁大多採螺栓焊接，但淡江大橋焊接品質用的是核電廠爐子焊接等級，但面臨缺工問題尤其缺焊接技術人員，以及台積電廠房工程的焊接工搶工，都是挑戰，所幸公路局焊接權威訓練了現場焊接工並取得執照，才能一天二十小時施作，坦言也有訓練工班因外面高薪誘惑離開。

至於第六個不可能的挑戰，則是淡江大橋燈柱設計，陳煌銘表示，燈柱兩端採斜折到中央上去，若一般做垂直當然沒有問題，但若斜著上去，因不同角度面對震動、風力、地震都要特別考慮，是另外一個不可能任務。

▲▼淡江大橋115年上半年通車，將成世界級地標。（圖／公路局模擬圖）

▲淡江大橋115年上半年通車，將成世界級地標。（圖／公路局模擬圖）

陳煌銘說，哈迪德為世界設計大師，橋梁設計融入寧靜舞者和雙掌合十，且考慮淡水夕陽，讓淡江大橋工程絕對是歷史性和世界性焦點，連中共基礎建設狂魔都想來看，礙於兩岸關係就無法過來看。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陽交大爆偷拍！YT直播「情侶親密」　校方回應了
快訊／韓明星夫婦+1！金俊浩求婚成功　金知敏交往2年：每天都
民眾黨新黨代表名單出爐！有人酒駕遭剔除、灌票校正回歸
台中賓士左轉撞行人庇護島「40天已12件」　車主怨A柱擋視線
快更新iPhone！　專家揭1漏洞「大量個資恐外洩」
韓28歲女主播「3個月前已離世」　生前曾碎牙＋面部骨折
快訊／尹錫悅拒絕搜索？　警方「對峙3小時」仍被擋在總統府外
陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著寶貝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瘋傳「維力炸醬麵+1甜食」好吃　作家實測狂讚！老饕推：連吃2周了

明年健保費敲定不漲！衛福部長喊2年不調「達成一半」

視力只剩0.03逆境求學　松山高中邱榮彥獲北市教育關懷獎

今年不強迫！尾牙上台「老闆喊1驚人福利」　網點頭：怎樣都賺爆

小五兒「想刺青」當流氓！老爸1招讓他後悔大哭　全場讚爆

2025第一道曙光在「蘭嶼」！氣象署揭跨年元旦日出時間地點

光榮回母校！老闆送200杯飲料　曝江國豪「最後一個離開球場」

寶林茶室案30人團訟求償3億　消基會：遠百、大食代也列被告

江國豪回母校麥寮高中獲頒百萬獎　力邀擔任明年全運會嘉賓

吳欣岱：中國附針頭危險玩具流竄市面！打入體內恐致死

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

瘋傳「維力炸醬麵+1甜食」好吃　作家實測狂讚！老饕推：連吃2周了

明年健保費敲定不漲！衛福部長喊2年不調「達成一半」

視力只剩0.03逆境求學　松山高中邱榮彥獲北市教育關懷獎

今年不強迫！尾牙上台「老闆喊1驚人福利」　網點頭：怎樣都賺爆

小五兒「想刺青」當流氓！老爸1招讓他後悔大哭　全場讚爆

2025第一道曙光在「蘭嶼」！氣象署揭跨年元旦日出時間地點

光榮回母校！老闆送200杯飲料　曝江國豪「最後一個離開球場」

寶林茶室案30人團訟求償3億　消基會：遠百、大食代也列被告

江國豪回母校麥寮高中獲頒百萬獎　力邀擔任明年全運會嘉賓

吳欣岱：中國附針頭危險玩具流竄市面！打入體內恐致死

323瓶「致命病毒樣本」消失！澳洲實驗室重大漏洞　至今下落不明

矚目新番《藥師少女的獨語》 幾田莉拉獻聲！首度個人名義唱動畫OP

國1彰化段3車連環撞！駕駛「操作不當」連撞2車　打橫擋路中

四維航11月營收年增17.19%、月增2.95%　全年估損平上下

施名帥金馬獎座放老家「給失智外婆驚喜」　她一看感動眼眶泛淚！

「養樂多」關閉20年上海工廠！　負責人嘆：在華市場面臨壓力

瘋傳「維力炸醬麵+1甜食」好吃　作家實測狂讚！老饕推：連吃2周了

明年健保費敲定不漲！衛福部長喊2年不調「達成一半」

最強星二代是她！　唱紅《影后〉插曲「演出邀約暴增三倍」！

快訊／韓明星夫婦+1！金俊浩求婚成功　金知敏交往2年：每天都好幸福

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因暖爆

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

恭喜！　4星座2025好事發生

林家正突曬抱娃照！家正婦見牽繩暴動

炒飯王冠軍「終止愛心餐大逆轉」！原因曝光

數發部「打詐LINE貼圖」免費領　網看1點傻眼

花2200買高鐵商務座「卻被擠在車廂」求助還遭無視

同事「4行為怪怪的」要離職了　大票人爆共鳴

陽交大驚爆偷拍！　「情侶脫衣親密」在YT直播

他喊台灣「演唱會天花板」是她！全場好評

烏克蘭妹在台護照被燒掉離開　賭上一切回來現況曝

醫搭高鐵「驚見車廂一幕」卻開不了口！事後後悔了

更多熱門

相關新聞

淡江大橋後年通車「橋塔可放跨年煙火」　陳世凱：世界亮點

淡江大橋後年通車「橋塔可放跨年煙火」　陳世凱：世界亮點

淡江大橋為連結淡水與八里的重要交通樞紐，更是世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，採120年年限耐久設計，可承受7級震度，為國內耐震最高橋梁，目前進度略超前已達77%，預計明年底完工，115年上半年通車，交通部長陳世凱表示，淡江大橋通車後橋塔將可施放跨年煙火，將與台北101同列世界級亮點。

動態監控1.8萬輛大客車行駛　公路局「天眼控制中心」首開箱

動態監控1.8萬輛大客車行駛　公路局「天眼控制中心」首開箱

遊覽車GPS強制裝「駕駛識別」草案年底報交部　中央補助49%

遊覽車GPS強制裝「駕駛識別」草案年底報交部　中央補助49%

TPASS 2.0擬推常客方案「全國性優惠」　瞄準明年上路

TPASS 2.0擬推常客方案「全國性優惠」　瞄準明年上路

陳世凱二支箭「榮耀號1800名台客脫困」　最晚今全數返台

陳世凱二支箭「榮耀號1800名台客脫困」　最晚今全數返台

關鍵字：

淡江大橋世界紀錄札哈‧哈迪德公路局交通部工信工程通車完工

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因暖爆

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面