快訊／北檢駁「逼柯文哲辭黨主席」：勿揣測、帶風向傷害司法

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，最初以3000萬元交保，然經北檢抗告，北院裁定7000萬元交保。立委黃國昌、黃珊珊相繼砲轟，北檢佈下不辭職就羈押的局，真正目的是不是逼柯文哲辭掉黨主席？對此，北檢30日晚間發出最新回應，籲外界不要屢以揣測之詞傷害司法公信力。

北檢表示，偵辦柯文哲等案件均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，被告是否辭去黨主席，非檢方能置喙，也與偵查案件無關。

北檢指出，法官29日在接押庭曾訊問柯文哲「你身為民眾黨主席，要處理黨務，又會接觸到相關證人，這種情況下要如何確保不會有勾串可能？」

當時柯當庭回答「我表達過很多遍了，必須辭掉黨主席，否則民眾黨無法運作」、「這種事情也不是我一人辭職就好，還要交接，要給我時間處理」，足證被告是自己主動提出辭去黨主席一事，檢方未曾提問，也無表達任何意見。

北檢指出，關於某政黨人士對此事之說法，嚴重扭曲事實，應予澄清。北檢呼籲，各界評論司法作為應本於事實，切勿帶風向斷章取義，或企圖影響法院形成心證之空間，而屢以揣測之詞，傷害司法公信力。