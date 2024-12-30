不只蔡壁如！黃瀞瑩、陳世軒選民眾黨中央委員　他曾被懲處「反攻中評委」

▲民眾黨台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、前立委蔡壁如。（組合圖／記者黃克翔、劉昌松攝、陳世軒辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲29日於羈押庭中表態請辭黨主席，並請立院黨團總召黃國昌幫忙，使民眾黨30日晚間發聲明，將儘速召開臨時中央委員會。不過，民眾黨原本預計在2025年1月19日改選中央委員與中評委，而30日展開線上連署，曾表態不排除選黨主席的前立委蔡壁如，及黨內年輕世代的台北市議員「學姊」黃瀞瑩、新北市議員陳世軒都投入參戰。

民眾黨將於2025年1月19日進行中央委員、中評委選舉，並同時召開第三屆第一次黨員代表大會。根據民眾黨公布的選務期程，12月20日開放線上報名，並於24日截止、25日進行資格審查，並且在27日陳列選舉人名冊，30日正式開始連署，預計2025年1月1日連署截止，2025年1月3日公開抽號次，2025年1月9日公布名單及政見。

此次挑戰民眾黨中央委員選舉共19人，連署通過後，預計選出9席中央委員、候補3席。名單除了現任中央委員孫正華、現任中央委員江和樹、現任中央委員張凱鈞、現任中央委員馮啟彥、現任中央委員許瑞宏挑戰連任外，還有前立委蔡壁如、台北市議員「學姊」黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、新竹縣議員林碩彥、組織部副主任林昭印、高雄市黨部主委莊貽量、台北市黨部智庫部主任李彥慶，以及許正憲、葉國文、楊大緯、林震鎧、史學勤、林靖冠、沈偉平。

至於中評委部分，此次共14人投入選舉，待連署過關後，預計將選7席中評委、候補2席。名單除了現任中評會主委李偉華、中評委副主委詹喬茵、中評委副主委潘孝仁、中評委林韋銘、中評委吳士廉、中評委劉家榮、中評委李岱殷以外，還有台北市議員陳宥丞、陳欣玉、簡幸甫、廖志杰、楊瓊瑛、彭士益，以及之前因為在政論節目談論柯文哲，遭送到中評會的謝立功也投入中評委選舉。

▼民眾黨中央委員候選人選舉名單。（圖／記者袁茵翻攝）

▼中評委候選人選舉名單。（圖／記者袁茵翻攝）