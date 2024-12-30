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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

▲▼柯文哲重開羈押庭，黃國昌受訪。（圖／攝影中心） 

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／攝影中心）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，起初以3000萬元交保。北檢抗告成功後，檢察官29日當庭質問3000萬保釋金從何而來？柯文哲坦言「黃國昌借我的」。對此，律師林智群質疑，黃國昌夫妻的財產申報根本沒有3000萬元，「可是卻能輕輕鬆鬆拿出來」。

林智群貼出黃國昌夫婦今年3月的財產申報資料，從中可見現金部分，包括新台幣125萬元、美元6000元（約新台幣18萬9612元）、日幣50萬元（約新台幣10萬元），總金額153萬9612元，讓他看完後直呼「本來以為黃國昌很窮，結果窮的是我自己！」

▲▼ 黃國昌籌3千萬救阿北　律師翻財產申報傻眼。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

▲黃國昌夫婦的財產申報資料。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

林智群指出，黃國昌能把錢拿出來借人，應該是閒錢，「黃國昌家裡的閒錢還真多。他老家拆掉重建，都不用花錢嗎？」另外，林智群還轉貼媒體報導，內容是黃國昌為了籌措民眾黨公職繳交責任額，曾在今年3月直播募款120萬元，讓他不禁吐槽「自己有3000萬元，結果還要大家幫忙募款120萬元。」

至於3000萬元從何而來？黃國昌27日下午在立院受訪時曾低調表示，過程中要感謝非常多朋友，大家群策群力才把主席接出來。媒體又追問是否有出錢？黃國昌回應「沒有」，同時強調民眾黨中央也沒出錢，因為柯文哲公私分明，不會允許拿黨的錢去幫辦交保。

不過，林智群揶揄，如果3000萬元是岳父給的，具保人寫黃國昌太太高翔，到時候拿回來了，有沒有還給岳父誰知道？反正沒金流，也不知道時間、地點，「這樣就逃過贈與稅了，讚喔，黃國昌夫妻也多了一筆現金可以運用。」

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