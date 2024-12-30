快訊／柯文哲7千萬交保才離開法院　北檢1小時20分鐘後2度抗告

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城貪污案，以及政治獻金侵占案，經台北地檢署提起公訴後，台北地院2度裁定交保，保釋金從原本的3千萬元提高到7千萬元，但柯文哲30日下午3點40分才離開法院，北檢就在5點證實，將依法對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人交保部分提出抗告。

▲柯文哲(左二)第二次獲得交保後，與妻子陳佩琪一起離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲被控與沈慶京共同為了幫京華城改建案，增加不合法令的容積獎勵，無視官員與都委會反對意見，主導通過840%容積案，圖利京華城與接手開發的鼎越公司，檢察官起訴指出柯文哲因此收到沈慶京行賄1710萬元，涉嫌利用職權施壓官員的北市議員應曉薇則收賄5250萬元。

此外，柯文哲涉嫌以肖像權授權金等方式，與大帳房李文宗等人以木可公關販售競選小物名義，共同侵占選民捐給民眾黨、讓柯文哲參選總統的政治獻金6834萬餘元，又挪用眾望基金會資金827萬元，作為競總活動與黨務支出，涉嫌公益侵占、背信等罪。

▲沈慶京涉嫌行賄柯文哲與應曉薇，被法院裁定1億元交保。（圖／記者湯興漢攝）

原本在押的柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗經移送台北地院後，合議庭在27日裁定4人分別以1000萬元到3000萬元不等交保，都限制出境出海併限制住居，且除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

但北檢首度提起抗告後，高院認為柯文哲等4人犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，北院未具體說明何以具保等手段即可替代羈押，撤銷原交保裁定，發回北院重新審酌交保金額是否足以形成相當拘束力，同時了解應曉薇疑似持有他國護照一事。

北院合議庭29日再次開庭後，仍裁定柯文哲交保，保釋金提高到7千萬元，沈慶京1億、應曉薇3千萬、李文宗2千萬，除原本的境管限制外，再新增要求4人均須配戴電子腳鐐，除日常家庭生活及工作必須外，不得接觸同案被告及證人，柯文哲妻子陳佩琪等被告親友先後在30日下午，各自帶著現金完成辦保手續後離開北院。