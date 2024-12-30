老人福利法「敬老票陪伴者半價」　運輸業恐漲價停駛！交部籲緩議

▲敬老票優惠若擴及陪伴者，恐連帶衝擊運輸業者票價面臨喊漲。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

我國明年邁「超高齡社會」，在野黨提案修正「老人福利法」，逾65歲或75歲老人的必要陪伴人搭大眾運輸比照半價。由於目前敬老票多採交叉補貼，由全票旅客承擔，若半價擴及陪伴者，明年所需經費估暴增上百億元，且逐年增，讓客運等大眾運輸票價恐喊漲，偏鄉客運淪停駛命運，交通部、客運業皆疾呼緩議。

立法院院會擬排訂審議「老人福利法」修正草案，民眾黨、國民黨黨團及部分委員提案修正該法第25條，使65歲以上或75歲以上老人之必要陪伴人，得比照65歲以上老人搭乘交通運輸工具、進入康樂場所及參觀文教設施等得享半價優待。交通部表示，在沒有明確及穩定預算來源之前提下，實有未宜。

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由於現行大眾運輸業者對65歲以上老人提供法定優待票之半價優惠，受限於政府財政壓力，目前包括公路客運、國道客運、高鐵和海空運交通票價，半價折扣大多採票價交叉補貼方式由全票乘客分擔，部分市區公車由主管機關編列預算補貼，台鐵則是每年自行吸收約10億元。

交通部公共運輸及監理司長林福山坦言，根據112年實績，現行提供敬老票所需經費共計約77.6億元，今年65歲以上高齡人口預估有426萬人，明年上看480萬人，隨高齡人口逐年增加，後續年度所需經費預估將再持續增加，已使大眾運輸面臨重大挑戰；倘再擴大優惠範圍至陪伴者，衝擊將會很大，希望法案緩議。

依據衛福部評估，納入75歲以上老人必要陪伴者1名享交通票價同等優惠，114年推估經費為127億元、140年為205.3億元，若納入65歲以上老人必要陪伴者1名，經費更是高達114年之186.8億元，140年之302億元，財劃法未來修正施行後，恐怕中央政府也無法負擔。

林福山指出，敬老票半價加上陪伴者比照半價優惠，未來轉嫁以交叉補貼方式因應，勢必反映到全票上，漲價將由全票乘客分擔，中央也無能力再吸收和補貼漲幅，恐衍生民怨及世代衝突，進而影響全票乘客使用大眾運輸的意願，導致業者因營運環境不佳而無意願繼續經營，嚴重衝擊民行並陷入惡性循環，建議該案緩議和慎重考量。

中華民國汽車客運公會全聯會秘書長謝界田則直言，早期老人人口比較少，業者配合政府半票政策還可以忍受，現階段高齡化人口越來越多，預估兩年內就上看25%，日前公路客運調整票價，半票比率佔17%到18%，半價優惠由83%全票旅客來負擔，若未來還增加陪伴者半價，等於4成的半價優惠將由其餘6成全票旅客分擔。

謝界田示警，「日前國道客運的票價調漲，實際上並無法完全反映業者實際成本，中長程國道客運和偏鄉客運仍是虧損的，若半價優惠再加倍擴大，要業者吸收是完全不可能的，對客運業者來說，不要說以後會減班，搞不好路線停駛比例會提高，業者並不支持半價優惠擴及陪伴者。」

交通部則表示，雖樂見社會福利更加提升，但並非僅有優惠一途，交通部將會責成各大眾運輸系統提升服務品質、完善軟硬體設施，佈建大眾運輸服務路網，建構更優質的通用無障礙環境來因應高齡化社會到來。