　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營推65歲免繳健保挨轟　鄭運鵬：年輕人要捍衛自己的權益

▲民進黨前立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

▲現任中華顧問工程司董事長、民進黨前立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團推動「65歲以上免繳健保費」修法，不料，引發醫界高度反彈，今（28日）稍早黨團承諾暫緩推案。針對此案，中華顧問工程司董事長、民進黨前立委鄭運鵬昨晚也在臉書指出，如果65歲以上不用繳，就是65歲以下保費調高，那倒楣的就是，那些還在努力階段的年輕人，他呼籲，政治就是政策，政策就是生活，生活就是你自己要去捍衛的權益。

立法院國民黨團原本欲修《老人福利法》，強推65歲以上，且收入252萬元以下的人「免繳健保費」，不料，此案引法醫界高度反彈，今日稍早，國民黨團承諾，暫時停止該修法的討論。

針對此案，鄭運鵬昨日在臉書提到，台灣進入高齡化社會的同時，其實也進入高齡退休者的可支配財產，比剛入社會者得年輕人更寬裕的時代。「以前認為的老，現在都算壯年，現在的老，更不見得是窮，甚至比年輕人更富有，大家去看看台灣最熟悉的日本就知道狀況了」。

因此，鄭運鵬指出，他長期以來，就不贊成再增加納稅錢去補貼任何以高齡為條件的福利政策，被傳出醫界大反彈的「65歲免健保費」就是這一種。鄭運鵬說，政策和預算都應該是「救急救窮」，而不是補貼討好某一群並沒有因年齡等客觀條件而會出現困難的族群。

鄭運鵬進一步說明，在高齡化的時代下，他認為過去中央或地方以某個年齡為條件的補貼，至少也應該逐步調高年齡門檻了，例如車票補貼等，這些省下來的錢，可以挪去做長照或補貼新生兒。

此外，鄭運鵬分析，健保總額只會逐年增加，不會減少，所以，當健保的收入減少，就一定會增加保費，有人不用繳，就是其他人幫忙繳，他強調，「如果65歲以上不用繳，就是65歲以下保費調高」，道理就是那麼簡單。

鄭運鵬直指，如果有人是要設局讓執政者來揹增加年輕人保費的罵名，那也是政治高招。然而，這個修法也引起醫界反彈，鄭運鵬透露，其實和醫界無關，因為他不認為給付會變少，醫界了不起幾年內不會加薪，至少待遇也不會減少。

雖說如此，但鄭運鵬認為，如果醫界今天不反彈施壓，患者不會認為自己有受損，也不講話，那倒楣的就是整體上負擔較重、那些還在努力階段的年輕人，以後就是年輕人增加保費負擔了。

鄭運鵬感慨，年輕人在這個階段可能不太關心時事，或者以為立法院都是與自己無關的黨爭，若也沒有年輕人的權益倡議團體去幫忙發聲，結果就是變成自己坑殺自己了。

最後，鄭運鵬呼籲，政治就是政策，政策就是生活，生活就是你自己要去捍衛的權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！　不愛這個字
哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝！
2024世界最美臉孔出爐！　子瑜第10年進榜
快訊／退房時間沒回應　高雄女陳屍商務旅館
好冷！　北市4天29人猝死
快訊／「影史最美茱麗葉」逝世！　16歲被騙拍裸戲爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批故宮自我矮化迎合對岸盜版商　藍委要求停止申請「台北故宮」商標

徐巧芯質疑公器私用買軍服　王定宇：花自己錢跟民間廠商買也不行？

藍營推65歲免繳健保挨轟　前綠委：年輕人要捍衛自己的權益

北檢不服柯文哲交保抗告　李彥秀：後續政治影響力不可小覷

沈伯洋稱敬重劉靜怡「投票是策略問題」　劉不買單：改變敬重定義

出席國民黨黨慶！朱立倫談柯文哲案　籲「司法公正」：勿受政治操縱

王義川拍發言台桌罵黃國昌　王鴻薇：從沒有人如此低級

韓國瑜赴川普就職　跟團人選出爐「綠派2人、藍搶破頭、白陳昭姿」

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

自爆求神明「還柯文哲清白」　蔡壁如：風雨過後終有彩虹

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

批故宮自我矮化迎合對岸盜版商　藍委要求停止申請「台北故宮」商標

徐巧芯質疑公器私用買軍服　王定宇：花自己錢跟民間廠商買也不行？

藍營推65歲免繳健保挨轟　前綠委：年輕人要捍衛自己的權益

北檢不服柯文哲交保抗告　李彥秀：後續政治影響力不可小覷

沈伯洋稱敬重劉靜怡「投票是策略問題」　劉不買單：改變敬重定義

出席國民黨黨慶！朱立倫談柯文哲案　籲「司法公正」：勿受政治操縱

王義川拍發言台桌罵黃國昌　王鴻薇：從沒有人如此低級

韓國瑜赴川普就職　跟團人選出爐「綠派2人、藍搶破頭、白陳昭姿」

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

自爆求神明「還柯文哲清白」　蔡壁如：風雨過後終有彩虹

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

與Uber Eats婚事告吹！　foodpanda德國母公司股價慘跌逾9%

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

金門無照高職生自撞對向護欄！車頭爛毀　乘客破相慘送醫

張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！不愛這個字 算命師1原因拒絕

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

赴日旅遊注意！免稅制度改「先付後退」　估2026年11月上路

彰化139線道又出事！妙齡女騎士壓車失控噴飛　Z400慘留刮痕

亞塞拜然證實「飛機遭飛彈擊落」！　生還者：墜機前傳巨響

AI教父示警！　人工智慧「30年內毀滅人類」機率增至20％

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

政治熱門新聞

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

柯文哲要展開復仇？郭正亮曝最緊迫重點

柯文哲交保　法律人：無一刀畢命證據

她轟應曉薇「隱匿雙重國籍」騙選民：3000萬議員薪水應全吐出

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

2026台北市長民調　綠營推他差距最小

陳菊腦血管阻塞住院　陳其邁曝病況

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

藍委電話被打爆、醫界反彈大　國民黨推老人免繳健保「急收手」

謝立功：有人要讓黃珊珊復權

65歲免繳健保惹議！國民黨急煞車　本會期不強推

柯媽：柯文哲探望住院父都在哭

看柯文哲涉「宗教、賭博、政治」3檯面下金流　王婉諭：不勝唏噓

即／陳菊腦血管阻塞！住院治療中

更多熱門

相關新聞

韓國瑜赴川普就職　跟團人選出爐「綠派2人、藍搶破頭、白陳昭姿」

韓國瑜赴川普就職　跟團人選出爐「綠派2人、藍搶破頭、白陳昭姿」

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月20日就職，而總統賴清德已邀請立法院長韓國瑜率團出席。而訪團成員部分，立院國際事務處日前已經發文給各黨團，請藍綠白各推派「2、2、1」名立委參加訪團，據了解，相關成員名單已經出爐，民進黨團指派王定宇、陳冠廷，國民黨團抽籤由李彥秀、葛如鈞出線，民眾黨團則是派出陳昭姿。

65歲免繳健保惹議！國民黨急煞車　本會期不強推

65歲免繳健保惹議！國民黨急煞車　本會期不強推

藍委電話被打爆、醫界反彈大　國民黨推老人免繳健保「急收手」

藍委電話被打爆、醫界反彈大　國民黨推老人免繳健保「急收手」

她轟應曉薇「隱匿雙重國籍」騙選民：3000萬議員薪水應全吐出

她轟應曉薇「隱匿雙重國籍」騙選民：3000萬議員薪水應全吐出

藍白推「長者免繳健保費」　石崇良憂心

藍白推「長者免繳健保費」　石崇良憂心

關鍵字：

鄭運鵬健保老人福利法國民黨

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面