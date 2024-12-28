藍營推65歲免繳健保挨轟　前綠委：年輕人要捍衛自己的權益

▲現任中華顧問工程司董事長、民進黨前立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團推動「65歲以上免繳健保費」修法，不料，引發醫界高度反彈，今（28日）稍早黨團承諾暫緩推案。針對此案，中華顧問工程司董事長、民進黨前立委鄭運鵬昨晚也在臉書指出，如果65歲以上不用繳，就是65歲以下保費調高，那倒楣的就是，那些還在努力階段的年輕人，他呼籲，政治就是政策，政策就是生活，生活就是你自己要去捍衛的權益。

立法院國民黨團原本欲修《老人福利法》，強推65歲以上，且收入252萬元以下的人「免繳健保費」，不料，此案引法醫界高度反彈，今日稍早，國民黨團承諾，暫時停止該修法的討論。

針對此案，鄭運鵬昨日在臉書提到，台灣進入高齡化社會的同時，其實也進入高齡退休者的可支配財產，比剛入社會者得年輕人更寬裕的時代。「以前認為的老，現在都算壯年，現在的老，更不見得是窮，甚至比年輕人更富有，大家去看看台灣最熟悉的日本就知道狀況了」。

因此，鄭運鵬指出，他長期以來，就不贊成再增加納稅錢去補貼任何以高齡為條件的福利政策，被傳出醫界大反彈的「65歲免健保費」就是這一種。鄭運鵬說，政策和預算都應該是「救急救窮」，而不是補貼討好某一群並沒有因年齡等客觀條件而會出現困難的族群。

鄭運鵬進一步說明，在高齡化的時代下，他認為過去中央或地方以某個年齡為條件的補貼，至少也應該逐步調高年齡門檻了，例如車票補貼等，這些省下來的錢，可以挪去做長照或補貼新生兒。

此外，鄭運鵬分析，健保總額只會逐年增加，不會減少，所以，當健保的收入減少，就一定會增加保費，有人不用繳，就是其他人幫忙繳，他強調，「如果65歲以上不用繳，就是65歲以下保費調高」，道理就是那麼簡單。

鄭運鵬直指，如果有人是要設局讓執政者來揹增加年輕人保費的罵名，那也是政治高招。然而，這個修法也引起醫界反彈，鄭運鵬透露，其實和醫界無關，因為他不認為給付會變少，醫界了不起幾年內不會加薪，至少待遇也不會減少。

雖說如此，但鄭運鵬認為，如果醫界今天不反彈施壓，患者不會認為自己有受損，也不講話，那倒楣的就是整體上負擔較重、那些還在努力階段的年輕人，以後就是年輕人增加保費負擔了。

鄭運鵬感慨，年輕人在這個階段可能不太關心時事，或者以為立法院都是與自己無關的黨爭，若也沒有年輕人的權益倡議團體去幫忙發聲，結果就是變成自己坑殺自己了。

最後，鄭運鵬呼籲，政治就是政策，政策就是生活，生活就是你自己要去捍衛的權益。