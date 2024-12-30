台中公車又出包！勤美商圈路口闖紅燈　女騎士差1秒挨撞嚇壞了

記者許權毅／台中報導

台中市一輛台中客運27路公車，今日上午9時許行經西區勤美商圈附近時時，闖紅燈通過路口，另名綠燈直行的女騎士只差1秒就被撞上，驚險通過後，還停在路邊喘口氣，疑似受到驚嚇不斷回頭。警方說，經調閱監視器，確認公車已經違規，將釐清駕駛身分開罰。

▲台中市一輛公車今早闖紅燈，差點撞上一名女騎士。（圖／記者許權毅翻攝）



事發地點在台中市西區英才路與向上北路口，附近就是勤美商圈草悟道，一名中年女騎士9時20分左右沿著向上北路綠燈直行，左側卻有一台台中客運公車闖紅燈，差點就從側面撞上。女騎士驚險通過路口後，頻頻回頭，明顯受到不小驚嚇。

▲有民眾通過西區勤美商圈附近時，目睹一輛公車闖紅燈，差點撞上女騎士。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）



第一警分局說，本案本分局未接獲報案、檢舉，經檢視影像，該輛公車已違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，將依影片上顯示之時間及車號，調閱監視器畫面查明行為人身分據以開罰。

警方呼籲，公車及大客車駕駛人員更應遵守交通規則，違規行為已嚴重威脅了其他道路使用者的安全，遵守交通規則才能避免導致不可預見的交通事故發生。