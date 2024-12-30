每隻鳥撞擊力道4.8噸！南韓機場鳥擊「6年650件」　仁川機場也受害

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架從泰國曼谷飛往南韓務安的航班（7C2216）昨（29）日上午疑似因鳥擊導致起落架故障、引擎異常，最後在降落時衝撞跑道圍牆爆炸起火，造成179人慘死。對此，各界對於飛機失事原因眾說紛紜。專家分析，該架際航班遭遇鳥擊時，其衝擊力道至少達到4.8噸。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，濟州航空該架班機疑似因為遭遇鳥擊，才會導致起落架故障。內文分析，若該架航班飛行時速度達到每小時370公里，則一旦與平均每隻重達900公克的鳥類發生衝撞，擇機體所承受到的瞬間撞擊力道達到4.8噸（t），尤其濟州航空失事班機，更是因為疑似遭遇鳥擊而必須緊急迫降。

南韓國土交通部公開務安國際機場塔台與失事航班的對話紀錄。29日上午8時45分塔台批准降落，在經過3分鐘後，塔台旋即向該架航班警告「鳥擊」；8時59分，機師向塔台發出「Mayday」緊急求救訊號；上午9時3分，班機因無法順利放下起落架而被迫機腹著地降落，最後撞上跑道尾端由水泥構成的儀表降落系統信標。

▲南韓全羅南道務安國際機場。（圖／達志影像）

報導也指出，從現場目擊者所拍攝到的影像中可以看到，飛機降落時疑似有異物被捲進引擎內，隨後產生爆炸。對此，南韓政府初步研判，引擎爆炸聲響為鳥擊所導致。其中，某名乘客在罹難3分鐘前，曾經向家屬傳送訊息，「鳥被捲進機翼，導致無法降落」。

統計數據指出，包括仁川國際機場、金浦機場、金海機場等南韓國內15座機場，最近6年以來發生鳥擊的案例達到650件。金浦機場、金海機場等14座南韓國內機場，從2019年至今年8月之間，所發生的鳥擊受害案例就達到559件，其中以2023年的130件為最多，而務安國際機場則占了10件。

至於有許多國際航線、代表南韓的國門「仁川國際機場」，其發生鳥擊的案例從2019年至今年9月為止達到94件。