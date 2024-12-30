血汗飛行吸金釀禍？濟州航空客機「每月飛418小時」　重罰37億韓元

▲南韓濟州航空29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架從泰國曼谷飛往南韓務安的波音737-800雙引擎窄體噴射客機，昨（29）日上午緊急迫降時，機腹著地衝撞爆炸起火，導致機上179人罹難。對此，濟州航空責無旁貸。事實上，濟州航空為了創造高營收，單獨一架客機平均每個月的飛行時間達到418小時，遠遠超過大韓航空、韓亞航空。

根據《韓聯社》，自從濟州航空發生近年來死傷規模最為慘重的空難以後，南韓金融監督院今（30）日正式公開相關統計數據，今年第3季的每架客機月平均飛行時數，濟州航空為418個小時，是南韓國內6間主要航空公司之中最長的，超過大韓航空的355個小時、韓亞航空的335個小時。

至於與其他廉價航空公司相比，真航空為371個小時、德威航空386個小時、釜山航空為340個小時。

據悉，所謂月平均飛行時速的計算方法，為將有償性飛行時速，除以該航空公司投入飛行的客機架數。因此，濟州航空遭到外界痛批，為了擴大營收，才會不惜讓每一架客機在每個月中投入如此長的飛行時速，導致維修時間縮短。

其中，此次失事的濟州航空編號7C2216航班，最近48個小時以內便曾往返務安、濟州、仁川機場、泰國曼谷、日本長崎、台灣桃園機場，飛行次數達到13次。

▲停在首爾金浦機場的濟州航空、韓亞航空班機。（圖／達志影像／newscom）

新羅大學航空運輸學系教授金光日（音譯）指出，「雖然還未證實相互關係，但我國（南韓）飛機平均飛行時數與過去相比，確實高了許多。尤其是經歷新冠疫情之後，由於航空需求增加，導致飛行時數跟著受影響而增加。」

南韓航空技術情報系統（ATIS）也指出，濟州航空的平均機齡達到14.4年，比大韓航空的11.4年、韓亞航空的12.3年還要高出2至3年；而在廉航中，釜山航空平均機齡為9.7年、真航空為12.7年、德威航空為13.0年。

另外，南韓國會議員李蓮喜（共同民主黨，國土交通委員會）也從國土交通部獲取相關報告，指出濟州航空因為違規所受到的行政處分、罰金等在其他10間韓籍航空公司相比皆創下最高紀錄。

從2020年至今年9月，南韓10間航空公司因違反航空安全法等而受到36次行政處分，其中濟州航空就占了9次，至於大韓航空則為8次、德威航空7次、韓亞航空4次、仁川航空與真航空各為2次，易斯達航空、釜山航空、可依航空（Aero K）各為1次。

另外，濟州航空去年還曾因為違反飛行規定、維修品質管理規定等而被懲處禁飛11天，2022年也曾因為違反飛行規定與運送危險物品等，而被禁飛7天與20天。

濟州航空從2019年至今年8月為止，必須繳納的罰款金額累計達到37億3800萬韓元，超過易斯達航空（28億6000萬韓元）、德威航空（24億3900萬韓元）、大韓航空（16億2000萬韓元）、韓亞航空（15億5400萬韓元）、真航空（13億5900萬韓元）、首爾航空（2億1000萬韓元）、釜山航空（2000萬韓元）。