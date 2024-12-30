　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

血汗飛行吸金釀禍？濟州航空客機「每月飛418小時」　重罰37億韓元

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓濟州航空29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架從泰國曼谷飛往南韓務安的波音737-800雙引擎窄體噴射客機，昨（29）日上午緊急迫降時，機腹著地衝撞爆炸起火，導致機上179人罹難。對此，濟州航空責無旁貸。事實上，濟州航空為了創造高營收，單獨一架客機平均每個月的飛行時間達到418小時，遠遠超過大韓航空、韓亞航空。

根據《韓聯社》，自從濟州航空發生近年來死傷規模最為慘重的空難以後，南韓金融監督院今（30）日正式公開相關統計數據，今年第3季的每架客機月平均飛行時數，濟州航空為418個小時，是南韓國內6間主要航空公司之中最長的，超過大韓航空的355個小時、韓亞航空的335個小時。

至於與其他廉價航空公司相比，真航空為371個小時、德威航空386個小時、釜山航空為340個小時。

據悉，所謂月平均飛行時速的計算方法，為將有償性飛行時速，除以該航空公司投入飛行的客機架數。因此，濟州航空遭到外界痛批，為了擴大營收，才會不惜讓每一架客機在每個月中投入如此長的飛行時速，導致維修時間縮短。

其中，此次失事的濟州航空編號7C2216航班，最近48個小時以內便曾往返務安、濟州、仁川機場、泰國曼谷、日本長崎、台灣桃園機場，飛行次數達到13次。

▲▼停在首爾金浦機場的濟州航空、韓亞航空班機。（圖／達志影像／newscom）

▲停在首爾金浦機場的濟州航空、韓亞航空班機。（圖／達志影像／newscom）

新羅大學航空運輸學系教授金光日（音譯）指出，「雖然還未證實相互關係，但我國（南韓）飛機平均飛行時數與過去相比，確實高了許多。尤其是經歷新冠疫情之後，由於航空需求增加，導致飛行時數跟著受影響而增加。」

南韓航空技術情報系統（ATIS）也指出，濟州航空的平均機齡達到14.4年，比大韓航空的11.4年、韓亞航空的12.3年還要高出2至3年；而在廉航中，釜山航空平均機齡為9.7年、真航空為12.7年、德威航空為13.0年。

另外，南韓國會議員李蓮喜（共同民主黨，國土交通委員會）也從國土交通部獲取相關報告，指出濟州航空因為違規所受到的行政處分、罰金等在其他10間韓籍航空公司相比皆創下最高紀錄。

從2020年至今年9月，南韓10間航空公司因違反航空安全法等而受到36次行政處分，其中濟州航空就占了9次，至於大韓航空則為8次、德威航空7次、韓亞航空4次、仁川航空與真航空各為2次，易斯達航空、釜山航空、可依航空（Aero K）各為1次。

另外，濟州航空去年還曾因為違反飛行規定、維修品質管理規定等而被懲處禁飛11天，2022年也曾因為違反飛行規定與運送危險物品等，而被禁飛7天與20天。

濟州航空從2019年至今年8月為止，必須繳納的罰款金額累計達到37億3800萬韓元，超過易斯達航空（28億6000萬韓元）、德威航空（24億3900萬韓元）、大韓航空（16億2000萬韓元）、韓亞航空（15億5400萬韓元）、真航空（13億5900萬韓元）、首爾航空（2億1000萬韓元）、釜山航空（2000萬韓元）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
35歲科技男「約砲」生殖器流白色分泌物　慘中2種性病
「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整
氣象署示警！「若梅山斷層再引發地震」規模恐達7.3
跑道短卻硬要著陸！網紅機師「點2問題」：飛行員決策錯誤居多
10句話評柯文哲案　沈富雄嘆自作孽：政治生命廢了、能活就不錯
新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播哽咽：真的忍不住⋯
濟航空中180度大迴轉　觸地時「跑道剩3分之2」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整理

Google CEO定調「Gemini是2025關鍵」　三大AI新品曝光

卡特8大金句　「戰爭有時可能是必要之惡，但始終是罪惡」

到職才3個月！女因為「上班穿球鞋」被開除　成功獲賠1百多萬元

血汗飛行吸金釀禍？濟州航空客機「每月飛418小時」　重罰37億韓元

濟航空中180度大迴轉　觸地時「跑道剩3分之2」！安全距離不足

南韓機場「鳥擊」4年激增42％！　專家曝主因：百萬隻候鳥遷徙

聖誕節出遊！一家四口全陳屍在度假屋內　警調查死亡原因出爐

美國前總統卡特辭世　拜登川普與歷任領袖哀悼

全機唯2泰旅客！返泰探親「丈夫先回韓」　她獨自搭上死亡航班

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整理

Google CEO定調「Gemini是2025關鍵」　三大AI新品曝光

卡特8大金句　「戰爭有時可能是必要之惡，但始終是罪惡」

到職才3個月！女因為「上班穿球鞋」被開除　成功獲賠1百多萬元

血汗飛行吸金釀禍？濟州航空客機「每月飛418小時」　重罰37億韓元

濟航空中180度大迴轉　觸地時「跑道剩3分之2」！安全距離不足

南韓機場「鳥擊」4年激增42％！　專家曝主因：百萬隻候鳥遷徙

聖誕節出遊！一家四口全陳屍在度假屋內　警調查死亡原因出爐

美國前總統卡特辭世　拜登川普與歷任領袖哀悼

全機唯2泰旅客！返泰探親「丈夫先回韓」　她獨自搭上死亡航班

轟檢方政治辦案侵害第三勢力　吳怡萱：民進黨裡應外合攻擊民眾黨

注定孤老終身？最新研究：有這3種人格特質　容易單身一輩子

獨／是元介罕見放閃圈外女友！　穩交2年多認想婚：我家有女主人

2024台股ETF人氣王！00878寫4大紀錄　明年重押AI題材

主持節目全停播沒差！指原莉乃變房產女王…身家「可以買下日本」

《魷魚遊戲2》8殘酷金句：把這些麵包丟掉的人不是我，是你們

「3波重大衝擊」慘釀179人死劫！　濟州航空墜機6大問題總整理

LCK頒獎典禮取消紅毯選手向空難致哀　Faker榮登年度最佳選手

詢問貓咪送養！噁男喊「有價認養」：可以肉償...她傻眼

聖誕奇蹟！狗狗突失蹤9天　平安夜當天「自己按門鈴」回到家中

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

濟州航空179死　大多是家庭出遊

倖存者還原生死瞬間：鳥撞飛機下秒引擎爆炸

泰國女大生遇空難殞命　媽接機崩潰：她說要來看我

女兒搭上死亡航班　機上最後訊息：媽我愛妳

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

梨泰院後第2場災難　CNN：令人費解

專家曝飛機失事6大前兆　黃金90秒逃生

南韓客機爆炸　目擊旅客發抖爆哭

濟州航空空難　增至179死

更多熱門

相關新聞

差點搭上「濟州空難」失事飛機　她嚇傻

差點搭上「濟州空難」失事飛機　她嚇傻

韓國濟州航空7C2216號客機29日上午從泰國曼谷起飛後，不幸在務安機場墜毀，機上179人罹難，僅2名空服員生還。相關消息指出，失事飛機原先從曼谷飛回後，再飛往北京大興。作為將飛往北京的乘客沈小姐表示，「想想都覺得後怕。」

濟洲航空墜毀！資深地勤「六大疑問」同行狂+1

濟洲航空墜毀！資深地勤「六大疑問」同行狂+1

返泰探親「丈夫先回韓」　她獨自搭上死亡航班

返泰探親「丈夫先回韓」　她獨自搭上死亡航班

每隻鳥撞擊力4.8噸！韓機場鳥擊「6年650件」

每隻鳥撞擊力4.8噸！韓機場鳥擊「6年650件」

南韓「波音737-800」全面安檢！

南韓「波音737-800」全面安檢！

關鍵字：

日韓要聞南韓濟州航空空難鳥擊務安國際機場

讀者迴響

熱門新聞

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面