全機唯2泰旅客！返泰探親「丈夫先回韓」　她獨自搭上死亡航班

▲濟州航空失事造成179死，成為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空29日發生重大空難，一架從泰國曼谷出發的客機在務安機場降落失敗、撞牆爆炸，機上181人僅2名空服員生還，其餘179人全數罹難。而機上175名乘客則有2名泰國籍旅客，如今2人的身分也曝光，一人是韓國媳婦，另一人則是特地前來探望嫁到南韓的媽媽的女大生，沒想到卻意外踏上死亡航班。

根據《曼谷郵報》報導，罹難的2名泰國乘客分別是嫁給南韓丈夫的45歲A女與前來探望母親的22歲女大生B女。A女的丈夫為南韓籍，兩人共同育有2名子女，事發前她與丈夫一同前往泰國，與泰國家人團聚，並停留2週。隨後A女的丈夫先行返回南韓，而A女則獨自搭上出事的濟州航空客機。

A女的家屬向媒體表示，以前只有在國際新聞上才看過這種悲劇，從未想過會發生在自己身邊。事後A女家屬看到事故當下的影片，更是感到痛苦不已。

▲泰籍女大生家屬難以接受噩耗。（圖／翻攝自民意報）



B女來自清萊，目前在曼谷就讀大學航空管理系四年級，夢想成為空服員。她是為了探望與南韓人再婚並定居在當地的母親，才會隻身一人踏上旅程，怎知卻遇到死劫。她的母親當天特地到機場接機，沒想到抵達現場後迎來的卻是女兒遭遇意外的噩耗。

根據《民意報》報導，B女從小是由奶奶帶大，而叔叔得知消息後，一直不敢告訴老人家。如今奶奶得知孫女死訊則是痛哭不已。

泰國總理貝東丹在X向遇難者家屬表達哀悼，並指示外交部門迅速提供相關支援。而泰國駐韓大使塔尼也表示，對於在事故中喪生或受傷的人員及其家屬深感悲痛，目前已經與南韓有關部門密切合作。