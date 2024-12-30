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2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

▲▼美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

2024年除了俄烏戰爭持續、以色列和哈瑪斯爆發衝突外，全球政壇同樣動盪不安。美國在今年舉行第60屆總統選舉，結果卻出現總統拜登臨陣退選、共和黨參選人川普在造勢活動中遭槍擊的狀況；而南韓總統尹錫悅更在接近年末時，無預警宣布進入戒嚴，如今更是面臨南韓國會彈劾，讓各界譁然。

美國大選8天震撼轉折　川普造勢遇槍擊躲死劫

共和黨總統參選人川普（Donald Trump）今年7月13日前往賓州巴特勒（Butler）造勢，結果在傍晚6時11分左右，現場突然傳出多起槍聲，川普隨即伸手摀右臉蹲下，大批維安人員則衝上台將他團團包圍，同時將他按在地上。

接著在6時12分左右，特勤人員準備護送川普離開，但川普仍喊著「讓我拿鞋子！」接著在特勤人員的包圍之下，川普起身臉側全是鮮血仍舉起拳頭高喊3聲「戰鬥！」現場支持者也激動回應「USA！USA！」

此次襲擊造成川普右耳受傷濺血、現場觀眾1死2重傷。這也是美國自1981年雷根總統遇刺未遂以來，首次有美國總統或主要政黨候選人遭到槍擊，槍手也隨即遭擊斃。

這起事件不僅成為選舉中的重大轉折點，更揭露美國社會的政治極化與安全隱患，支持者譴責暴力並加深對政府不信任，而反對者則將焦點放在槍擊背後的可能動機與社會問題。

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▲▼拜登再度表強調將會參選到底。（圖／路透）

▲拜登7月21日宣布退選。（圖／路透）

黨內外逼宮聲浪　81歲拜登黯然宣布退選

高齡已81歲的美國總統拜登（Joe Biden）今年初全力投入總統大選，希望能在下一屆再度連任，但隨著選舉時間接近，他能否再擔總統重責4年，面臨黨內外質疑。

許多焦慮的民主黨支持者都認為，民主黨陣前換將仍可一搏，但川普遇刺與共和黨全國代表大會聲勢驚人，焦慮感持續壟罩全黨，黨內幾乎無人信任拜登能繼續走完3個多月，全國代表大會、兩場電視辯論與鐵人競選行程。

最終，拜登在首場堪稱災難的辯論24天後，在7月21日宣布退選，並且支持副總統賀錦麗交棒參選。

拜登7月24日在全國演說中表示，放棄尋求連任是他所能做出對於目前態勢而言最好的決定，「我相信我做為總統的紀錄，我在全世界的領導力、我對美國未來的願景，都值得信任。但沒有什麼可以阻止拯救我國民主的，包括個人野心。」

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尹錫悅6小時戒嚴　國內外譁然

南韓總統尹錫悅12月3日晚間無預警發布戒嚴令、派遣軍隊闖入國會，儘管在6時後就因190名國會議員投票後宣布解除，但仍引發國際譁然，更造成南韓政局動盪不安。

戒嚴令解除後，尹錫悅神隱3天後於12月7日現身，發表短短110秒的聲明稱，頒布戒嚴是出於急迫性，但坦承過程中造成國民不安與不便，對此誠摯道歉，承諾不會逃避所有法律及政治責任，且強調絕對不會二度戒嚴。

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲尹錫悅無預警宣布戒嚴令遭彈劾。（圖／路透）

南韓國會7日進行尹錫悅彈劾案的第一次表決，結果執政的國民力量黨多數議員離開議場，導致彈劾案因未達投票人數門檻而不成立，引發外界怒火，大批民眾湧上街頭抗議。

與此同時，南韓前國防部長金龍顯5日提出請辭、8日現身首爾中央地方檢察廳，結果遭檢方依涉嫌叛亂、濫用權力、妨礙行使權利罪逮捕；據悉，他就是建議總統尹錫悅戒嚴的關鍵人物。

南韓檢方也於8日證實，已針對尹錫悅涉及的「內亂罪」立案調查；南韓法務部則於9日針對總統尹錫悅下達「限制出境」指令。

尹錫悅第2次彈劾案通過　檢警調查拒應訊

南韓在野黨共同民主黨11日宣布再次發起彈劾案，尹錫悅在全國演說中強調，自己發布戒嚴是正當的，指責在野黨權力巨大，誣陷他犯下內亂罪，更鼓動彈劾，導致國政癱瘓。

▲▼ 南韓民眾上街抗議總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓民眾上街抗議總統尹錫悅。（圖／路透）

南韓國會最終在14日投票通過彈劾案，在彈劾案中共有204名國會議員投下贊成票，執政黨國民力量至少有12人倒戈投下贊成票。隨著彈劾通過，尹錫悅也立刻停止總統職務，由國務總理韓悳洙代理。

接下來憲法法院須在180天內、即明年6月中旬之前裁裁定尹錫悅應下台或復職；一旦憲法法院裁決尹錫悅去職，韓國就必須在60天內舉行總統大選。

尹錫悅因戒嚴風波被控主導內亂與濫用職權妨礙權利罪嫌，18日拒絕戒嚴聯合偵查組第一次傳喚，而聯偵組20日第二度發出傳喚書，要求他在25日出席接受訊問，仍遭尹錫悅無視。聯偵組27日第三度發出傳喚書，要求尹錫悅29日出席，若尹錫悅持續逃避簽收出席通知書，將考慮聲請逮捕令。

代理總統也遭彈劾　南韓政局陷動盪

尹錫悅遭彈劾後，彈劾案送交憲法裁判所（憲法法庭）審理，但代理總統職務的韓悳洙卻拒絕批准3名缺額法官的任命，而共同民主黨也再次於國會發起彈劾案。最終在27日的表決中，有192席議員投下贊成票，正式通過彈劾，創下南韓憲政史上首度有國務總理遭到彈劾的紀錄。

韓悳洙遭彈劾後，由南韓副總理崔相穆接下代理總統一職。

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