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卡特9年前才戰勝癌症！卻因「多次摔倒」健康惡化　返家安寧治療

▲▼美國總統卡特曾於2015年戰勝癌症。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統卡特曾於2015年戰勝癌症。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統卡特（Jimmy Carter）曾於2015年戰勝腦癌，但仍患有其他需要住院治療的疾病，並於去年宣布將在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）家中接受安寧療護度過餘生，最終於29日日逝世，享耆壽100歲。

根據CNN報導，曾經獲得諾貝爾和平獎的美國前總統卡特在家中逝世，而他其實曾在2015年罹患癌症，並發生擴散。卡特在同年8月接受肝臟手術，切除肝臟的一個小腫塊，沒想到醫生卻發現腫塊是惡性，且癌細胞已擴散到大腦，同時也在腦部找到4個黑色素瘤，確定卡特是罹患皮膚癌黑色素瘤，並擴散至腦部與肝臟。

卡特隨即開始接受一連串放射性與藥物治療。然而在2015年12月他便發表聲明稱，在醫師最近一次替他進行的腦部核磁共振成像中，癌細胞已經完全消失，也沒有發現新的腫瘤，成功戰勝癌症，未來只需要持續追蹤治療即可。

癌症恢復良好的卡特2019年卻因為多次摔倒，導致面部受傷、骨盆輕微骨折，甚至造成腦出血，再度陷入健康問題。受此影響，他在醫生的安排下接受降腦壓手術。而他的健康問題也使他放棄在家鄉喬治亞州普萊恩斯市（Plains）馬拉納薩浸信會（Maranatha Baptist Church）的主日學教學任務。

去年2月時，卡特中心宣布，他將在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）家中接受安寧療護度過餘生，那時外界認為他已來日無多。

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