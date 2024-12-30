濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃生

▲濟州航空昨日上午發生班機撞擊墜毀，導致179人罹難。（圖／達志／路透社）



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昨（29）日濟州航空一架從曼谷起飛的班機前往韓國務安機場，因遭受鳥擊無法順利降落，發生爆炸起火，機上181人僅有2人生存獲救。專家點出若飛機失事，要把握90秒黃金逃生原則，今年初日本航空516航班飛機在羽田機場降落時發生事故，機組員把握黃金疏散90秒，才讓所有乘客和機組人員都順利逃生。

今年1月2日日本航空516客機降落東京羽田機場，撞上保安廳飛機起火，當時日航把握了90秒黃金原則，才讓班機上367名乘客和12名機組人員逃脫，但海上保安廳飛機有5人死亡，只有機長倖存。

美國丹佛州立都會大學（Metropolitan State University）飛安教授普萊斯曾指出，「一場火災大概90秒，就能燒透一架飛機的機身。」根據這個數字，在緊急事態剛發生的一到兩分多鐘內，在救援可能抵達前，乘客和機組員只能靠自己。對於日航機上每個人都安全撤離，他大讚這是飛機疏散非常成功的例子，堪稱「奇蹟」。

英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）飛安專家布萊希偉特（Graham Braithwaite）也點出，空中巴士A350等飛機的機艙，機身使用特殊材料，來阻止火勢迅速蔓延以及產生有毒的煙。

航空專家先前指出，飛機失事前會出現「6大前兆」，包含機身出現顛簸、飛機急劇下降、艙內出現煙霧、艙外出現黑煙、引擎發動機停止，伴隨著飛機轟鳴聲消失、高空飛行時轟然巨響且機艙內塵土飛揚等，極有可能是飛機已出現狀況。若發生這些情況時，乘客更該冷靜並聽從空服員指示，爭取最大生存機會。

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