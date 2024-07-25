快訊／美國總統拜登發表「退選後演說」！　強調團結捍衛民主

▲美國總統拜登於當地時間24日在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登於當地時間24日晚間8時（台灣時間25日上午8時）在白宮橢圓辦公室發表全國談話，針對他放棄尋求代表民主黨競選總統連任發表感想。拜登表示，這是他所能做出，對於目前態勢而言「最好的決定」，因為能夠團結國家，他在談話中呼籲全國能夠團結一致、捍衛民主，因此未來半年內將會善盡總統職務。

根據CNN、美聯社等報導，拜登在最新一場白宮演說中表示，「我相信我做為總統的紀錄，我在全世界的領導力、我對美國未來的願景，都值得信任。但沒有什麼可以阻止拯救我國民主的，包括個人野心。」

拜登坦承自己退出競選連任，並表示即將接棒代表民主黨參選總統的現任副總統賀錦麗，是一位「有經驗、優秀、有能力」的人選，能夠勝任未來美國總統的職責，強調只有美國人民能夠做出選擇，「直到卸下總統職務之前，未來6個月以內我將專注現任總統的職責。因此，我認為對於目前而言最好的前進方式，就是將火炬傳承給下一代，這是團結我們國家的方式。」

拜登強調，未來剩餘的6個月任期內，他仍將專注於儘早結束加薩戰爭，把所有人質帶回家，為中東帶來和平與安全，並阻止普丁透過戰爭侵略取得烏克蘭。拜登誓言，將會讓北大西洋公約組織（NATO）成為比歷史上任何時刻更團結、更強大的同盟。

拜登將他退出競選活動的決定、2024總統大選視為「前進與後退、希望與仇恨之間」的抉擇，視為影響民主發展的重大議題，表示美國目前處於轉捩點，「雖然我尊敬這個辦公室，但我更熱愛我的國家。擔任你們的總統，是我一生的榮幸。但為了捍衛民主，我國的民主正在處於危機之中，這比任何頭銜都還要重要。」

拜登談到，「美國將不得不在前進或後退、希望與仇恨、團結與分裂之間做出抉擇，我們必須做出決定：我們是否仍然相信誠實、正直和尊重？自由、正義、民主？此時此刻，我們可以將那些我們不同意的人視為敵人，或是視為美國同胞？我相信我們知道這些問題的答案。」

拜登表示，「我們是一個偉大的國家！」

拜登強調美國的偉大之處，在於美國並非由王權或是任何獨裁者統治，而是由每一位國民統治，「歷史由你們每一位的手中創造，權力從你們每一位的手中誕生，美國的理念從你們每一位的手中誕生。」

拜登在演說中談到，美國政在遭受本世紀最嚴重的流行疾病、大蕭條以來最嚴重的經濟危機，是美國南北內戰以來對民主最嚴重的衝擊，「我們作為美國人走到了一起，我們挺過來了，我們變得更加強大、更繁榮、更安全。如今，美國擁有『全球最強勁的經濟』，在我任職總統期間內創造了將近1600萬個工作機會，不僅工資上漲、通膨持續下降，種族貧富差距是20年來最低。」