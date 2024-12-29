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尹錫悅三度拒絕出庭　南韓貪汙調查辦公室恐申請逮捕令

尹錫悅戒嚴之亂持續延燒，如今他不僅遭彈劾成功，更因多次拒絕出庭恐被申請逮捕令。（翻攝自南韓總統府官網）

▲尹錫悅戒嚴之亂持續延燒，如今他不僅遭彈劾成功，更因多次拒絕出庭恐被申請逮捕令。（翻攝自南韓總統府官網）

圖文／鏡週刊

南韓總統尹錫悅突襲宣布戒嚴風波持續延燒，由於尹錫悅第三次拒絕高級公職人員犯罪調查處的傳喚通知書，貪汙調查辦公室最快明日決定是否申請尹錫悅逮捕令。

尹錫悅12月3日晚間突襲宣布戒嚴，儘管迅速被國會通過撤銷而解嚴，但仍引發全球震驚，也造成南韓政治動盪，尹錫悅14日在第二次彈劾案以204贊成票通過，尹錫悅也因此被控涉嫌叛亂罪及濫用權力。

據《韓聯社》報導，公職者犯罪調查處（公調處）今（29日）指出，通知尹錫悅出席果川廳舍接受調查，但直到時間截止，尹錫悅並未現身，且未獲律師委任相關文件或為出庭進行維安協調等出席準備。

尹錫悅擺爛行為形同第3次拒絕公調處的出庭要求；此前，尹錫悅已於18日與25日兩次拒絕出席公調處的調查，故貪汙調查辦公室最快將於明（30日）決定是否向法院申請尹錫悅逮捕令。

據南韓《刑事訴訟法》規定，犯罪嫌疑人無正當理由拒絕到庭或有拒出庭的可能性，偵查機關可向法院申請逮捕令。對此，貪汙調查辦公室認為，尹錫悅多次拒絕接受出庭要求，已達到申請逮捕令的要求。

報導也提及，法院是否通過尹錫悅逮捕令並及時發出逮捕令，而貪汙調查辦公室又是否能立即執行逮捕令，仍有待觀察。隨警檢將尹錫悅相關案件移交給貪汙調查辦公室，叛亂罪及濫用權力都交其一併調查。


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