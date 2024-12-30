　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地區」

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

濟州航空7C2216號客機29日從泰國曼谷起飛後，不幸在務安機場墜毀，機上179人罹難，僅2名空服員生還。南韓國土交通部30日上午指出，目前已有140名罹難者的身分確認完成，而179名死者中，有157人來自洸州和全羅南道，其中包含不少利用假期出國的家庭。

根據《韓聯社》報導，國土交通部30日上午在務安機場召開記者會，向罹難者家屬說明最新搜救進度，宣布目前已有140人的身分確認完成，「目前已將165具遺體移至臨時安置處，待司法機關完成檢驗後，將準備交付給家屬，並在準備完成後與家屬聯絡。」

目前已收殮的遺體暫時安置在務安機場的機庫內，並設有冷凍設備以妥善保存，直至交付給家屬為止。與此同時，務安機場跑道上正在進行遇難者遺物的回收工作。

全羅南道政府相關資料顯示，175名遇難乘客按居住地分布為光州81人、全羅南道76人、全羅北道6人、京畿道4人、首爾3人、濟州2人、慶尚南道、忠清南道和泰國各1人。空難中有2名泰國籍遇難者，其中1人住所登記於羅州市，因此按居住地劃分為全羅南道居民。

《韓聯社》報導指出，失事飛機上的乘客大多是趁著年底出國旅遊的家庭或同事，不料遇上死劫，除了有家族三代罹難9人外，年齡最小的死者僅3歲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／沈慶京借到6千萬交保金　律師北院領單繳錢
LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場
拚下午5點前救出柯文哲　7000萬保釋金進度？黃國昌：持續努
140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地
Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房
快訊／台中平交道死亡事故！重機男遭火車撞死
濟州航空墜機179人罹難！股價重摔逾16%　摜至史上新低
濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地區」

濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃生

日本2024開年不平靜！能登地震、羽田空難　再爆小林製藥毒紅麴

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

加薩戰火狂燒1年！外溢中東撬動政局　阿塞德50年鐵血統治11日崩塌

卡特9年前才戰勝癌症！卻因「多次摔倒」健康惡化　返家安寧治療

控俄「試圖掩蓋對客機開火」　亞塞拜然總統要求道歉賠償

墜機涉龐大賠償問題！　航空專家對「濟州航空遭鳥擊」抱持懷疑

任期高潮「促成埃以和平」！卡特致力調解國際衝突　獲頒諾貝爾獎

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

自小客車撞倒2機車 沒留聯絡方式扶起就走人！

2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地區」

濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃生

日本2024開年不平靜！能登地震、羽田空難　再爆小林製藥毒紅麴

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

加薩戰火狂燒1年！外溢中東撬動政局　阿塞德50年鐵血統治11日崩塌

卡特9年前才戰勝癌症！卻因「多次摔倒」健康惡化　返家安寧治療

控俄「試圖掩蓋對客機開火」　亞塞拜然總統要求道歉賠償

墜機涉龐大賠償問題！　航空專家對「濟州航空遭鳥擊」抱持懷疑

任期高潮「促成埃以和平」！卡特致力調解國際衝突　獲頒諾貝爾獎

京城銀喜嫁漲逾半根　永豐金小紅慶祝

「HONDA雅哥雙生」大陸新年式迎戰TOYOTA Camry！折合新台幣82萬

批北檢證據不足、勉強起訴　黃珊珊：讓柯文哲辭黨主席才是真正目的？

快訊／沈慶京律師現身！6千萬交保金備好7hrs　北院領單繳錢

嘉義規模5.1地震「破碎帶引起」　氣象署：無關梅山、中埔斷層

LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場畫面曝

拚下午5點前救出柯文哲　7000萬保釋金進度？黃國昌：持續努力中

羅素2度告別湖人！生涯已被交易5次　籃網未來7年擁有31個選秀權

Gogoro董座棄癌妻養小三　曾達夢驚人背景曝

2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

濟州航空179死　大多是家庭出遊

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

倖存者還原生死瞬間：鳥撞飛機下秒引擎爆炸

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

泰國女大生遇空難殞命　媽接機崩潰：她說要來看我

梨泰院後第2場災難　CNN：令人費解

濟州航空空難　增至179死

南韓客機爆炸　目擊旅客發抖爆哭

韓空難174死　家屬淚崩癱坐在地

專家曝飛機失事6大前兆　黃金90秒逃生

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

更多熱門

相關新聞

濟州航空墜機179人罹難！股價重摔逾16%　摜至史上新低

濟州航空墜機179人罹難！股價重摔逾16%　摜至史上新低

南韓濟洲航空（Jeju Air）發生一架波音737-800客機墜毀空難，機上179名乘客全數罹難，僅2名空服人員生還，導致濟洲航空在台北時間今（30）日上午8點半以後急殺逾16%，觸及歷史新低6920韓元。

專家曝飛機失事6大前兆　黃金90秒逃生

專家曝飛機失事6大前兆　黃金90秒逃生

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

亞塞拜然客機墜毀　總統要俄羅斯道歉賠償

亞塞拜然客機墜毀　總統要俄羅斯道歉賠償

涉龐大賠償　專家對濟州航空遭鳥擊抱持懷疑

涉龐大賠償　專家對濟州航空遭鳥擊抱持懷疑

關鍵字：

南韓務安機場濟州航空墜機鳥擊日韓要聞空難

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

柯文哲再次交保　北檢回應了

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

濟州航空179死　大多是家庭出遊

沈慶京籌到錢了！「金主朋友」借6千萬

快訊／北院裁定結果　柯文哲7000萬交保

柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面