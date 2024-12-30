140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地區」

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

濟州航空7C2216號客機29日從泰國曼谷起飛後，不幸在務安機場墜毀，機上179人罹難，僅2名空服員生還。南韓國土交通部30日上午指出，目前已有140名罹難者的身分確認完成，而179名死者中，有157人來自洸州和全羅南道，其中包含不少利用假期出國的家庭。

根據《韓聯社》報導，國土交通部30日上午在務安機場召開記者會，向罹難者家屬說明最新搜救進度，宣布目前已有140人的身分確認完成，「目前已將165具遺體移至臨時安置處，待司法機關完成檢驗後，將準備交付給家屬，並在準備完成後與家屬聯絡。」

目前已收殮的遺體暫時安置在務安機場的機庫內，並設有冷凍設備以妥善保存，直至交付給家屬為止。與此同時，務安機場跑道上正在進行遇難者遺物的回收工作。

全羅南道政府相關資料顯示，175名遇難乘客按居住地分布為光州81人、全羅南道76人、全羅北道6人、京畿道4人、首爾3人、濟州2人、慶尚南道、忠清南道和泰國各1人。空難中有2名泰國籍遇難者，其中1人住所登記於羅州市，因此按居住地劃分為全羅南道居民。

《韓聯社》報導指出，失事飛機上的乘客大多是趁著年底出國旅遊的家庭或同事，不料遇上死劫，除了有家族三代罹難9人外，年齡最小的死者僅3歲。