快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

▲濟州航空。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

南韓濟州航空（Jeju Air）29日發生波音737-800型客機失事，造成全機乘客罹難僅2空服員倖存的悲劇，今（30日）另一架同機型班機再度因起落架異常被迫返航，進一步引發外界對該機型安全性的關注。

韓聯社報導，濟州航空編號7C101班機原定於當地時間今日上午6時37分（台灣時間今日上午5時37分）從首爾金浦機場起飛，飛往濟州島。然而，客機起飛後不久便發現起落架系統出現異常。機組人員隨即通知機上161名乘客，並緊急返航至金浦機場。該班機已於當地時間上午7時21分（台灣時間今日上午6時21分）平安降落，乘客隨後被安排更換飛機，繼續前往目的地。

值得注意的是，此次返航的7C101班機所使用的機型為波音737-800，與昨日發生降落失敗、撞牆爆炸的7C2216班機機型相同，據指，7C2216班機降落時，3個起落架都未能正常工作。根據濟州航空機隊資料，目前該航空公司共擁有41架飛機，其中39架屬於波音737-800型。連續兩日發生的異常事件，讓外界對該型號的可靠性產生疑慮。

濟州航空針對今日的緊急返航事件發表聲明，表示。「取消航班是確保運作安全的必要措施，我們對給乘客造成的不便深表歉意。」航空公司已安排另一架飛機接送受影響的乘客前往目的地，並承諾對事件進行徹底調查。