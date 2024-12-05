尹錫悅難逃「青瓦台詛咒」？　南韓12名總統結局曝光

▲尹錫悅宣布戒嚴後，民眾集結國會外示威。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅因為「6小時戒嚴令」面臨彈劾與下台聲浪，恐怕很難完成任期，也被媒體指為「難逃青瓦台詛咒」。事實上，在他之前的12位大韓民國總統，幾乎沒有人可以全身而退。

「青瓦台詛咒」是一個政治現象與都市傳說，也就是「自大韓民國成立後，每任總統皆不能善終」，輕則卸任後被判刑，重則輕生、遇刺身亡。

第1～3任總統李承晚：被迫下台流亡海外

李承晚是大韓民國首任總統，1960年第4度當選後，卻因為選舉舞弊，引爆全國學生示威的「419革命」，被迫請辭下台，流亡夏威夷，最終在檀香山去世。

第4任總統尹潽善：遭政變下台

李承晚下台後，尹潽善於1960年8月當選，卻無力處理混亂政局，不到1年就遭遇朴正熙發動的516軍事政變，1962年3月黯然下台。

第5～9任總統朴正熙：遇刺身亡

朴正熙統治長達18年，是該國憲政史上執政最久的國家元首，直到1979年被時任中央情報部長官金載圭暗殺身亡。在他掌權期間，南韓經濟飛速成長，國民生活水準顯著提升，也被稱為「漢江奇蹟的締造者」，但也實施鐵腕統治，因此飽受批評。

▲盧泰愚（左）、全斗煥（右）於1996年在首爾出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

第10任總統崔圭夏：遭遇軍事政變下台

朴正熙遇刺後，崔圭夏暫代職務，並於1979年大選勝利，正式接任。未料才短短幾天，他就遭遇全斗煥發動軍事政變，淪為有名無實的總統，直到1980年8月宣布辭職。

第11～12任總統全斗煥：卸任後被判刑

全斗煥1979年政變奪權，1980年當選總統，奉行軍人獨裁統治，直到1987年「6月民主運動」隔年卸任。1996年，他被起訴叛國及貪污等罪名，一度判處死刑，之後改判無期徒刑，又獲得總統特赦，1998年獲釋，最後在2021年去世。

第13任總統盧泰愚：卸任後被判刑

盧泰愚是全斗煥的軍校同窗，在全政府也擔任第二政務長官、內務部長官等要職，1987年當選總統，1993年卸任。但在1995年11月，他被查出數千億韓元的秘密資金，因此被判無期徒刑，之後改判17年監禁，但1997年獲得總統特赦，最後在2021年去世。

▲2009年5月前總統盧武鉉的葬禮上，家人在其肖像前鞠躬。（圖／達志影像／美聯社）



第14任總統金泳三：卸任後兒子被判刑

金泳三1992年當選總統，試圖推行政經改革，還因為致力打擊貪腐，把全斗煥、盧泰愚2位前總統推上法庭，而被稱為「反貪腐教父」。但在1997年，他的兒子金賢哲也因為受賄入獄，成為南韓史上第一位被捕的現任總統之子。

第15任總統金大中：卸任後兒子被判刑

金大中1998年就任總統，致力復甦遭到亞洲金融風暴重創的經濟，也積極緩和朝鮮半島局勢，2000年成功進行南北韓會談，同年獲頒諾貝爾和平獎。但在執政末期，他的3個兒子先後因為收賄而遭判刑與起訴。

第16任總統盧武鉉：跳崖自殺

盧武鉉出身寒門，僅有高中學歷，自學苦讀將近10年後，終於通過司法考試，先後成為法官、人權律師、議員及內閣官員，並於2002年當選總統。他任內倡導清廉政治，卸任後卻被李明博政府展開賄賂調查，最終在2009年5月跳崖自殺，對韓國社會造成巨大衝擊。

▲南韓前總統朴槿惠因為「閨蜜門」遭彈劾下台。（圖／路透社）



第17任總統李明博：卸任後被判刑

李明博於2008至2013年擔任總統，對北韓政策強硬。卸任之後，他被檢方調查任內收賄、濫權、挪用公款等罪行，2018年被判17年有期徒刑，但2022年獲得特赦。

第18任總統朴槿惠：被彈劾下台之後被判刑

朴槿惠是前總統朴正熙之女，也是南韓史上首位女總統，2016年10月爆出「閨蜜門」案件，也就是放任好友崔順實干政、享有特權，引爆大規模示威，遭彈劾之後，2017年正式下台。2018年，她因為賄賂、濫權等罪名，被判24年有期徒刑，之後改判20年，但2021年獲得特赦。

第19任總統文在寅：卸任後被調查

文在寅2017年當選總統，任內經歷了平昌冬奧、3次南北韓元首會晤、新冠病毒疫情，卸任後與妻子回到鄉村定居，並且開了一間書店。不過，今年8月，其女文多惠遭到檢方搜查，他也被列為收賄嫌疑人。