越南音樂文化節　桃警宣導識詐、交安及婦幼安全

▲桃園警分局在越南音樂文化節，宣導識詐、交安及婦幼安全宣導。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局為了加強民眾識詐、交安及婦幼安全意識，在今日桃園巨蛋舉行的越南音樂文化節活動中，除協助現場交管與安維外，還結合會場機動派出所攤位，和現場參與活動的移工進行識詐、交安及婦幼安全宣導，過程互動熱絡，藉由輕鬆娛樂氣氛下進行，增添相關宣導成效，希望識詐、交安及婦幼安全觀念可以深植於民眾心中。

▲▼結合會場機動派出所攤位，和現場參與活動的移工進行識詐、交安及婦幼安全宣導，過程互動熱絡。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局指出，雖然多數人認為婦幼案件以女性受害者較多，但實際上，男性在數位性別暴力的性影像犯罪上，同樣面臨高度風險，尤其詐騙集團經常利用網路的匿名性和便捷性，以假交友方式誘騙被害人傳送性影像再據以恐嚇取財或性勒索，這類行為不僅造成被害人經濟損失，更對其身心健康留下長期陰影，家防官及外事員警也趁機宣導，提升婦幼安全意識。。

警方呼籲民眾要學會辨識可疑訊息，切勿輕信不明來電、簡訊或電子郵件；如遇陌生來源的投資訊息，強調「高獲利，低風險」、「公益性質絕不收費」，或用「免費領取飆股」、「免費診股教學」、「免費報明牌」等話術吸引加入LINE群組，即為詐騙前兆。桃警提醒：遇到疑似詐騙請撥打110或165謹慎查證，以免破財傷荷包。

另為防制交通事故之發生，將加強交通執法，針對幾項重點違規加強取締，項目有：酒後駕車、超速（超過40公里之嚴重超速）、闖紅燈、車不停讓行人、行人各項違規、無照駕駛等項目，除了加強執法外，並配合交通安全及防禦駕駛觀念之宣導作為，創造更優質之交通安全環境，讓用路人行車平安順暢。