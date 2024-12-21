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展望會兒少保護宣導市集　逾200名親子家庭同樂響應

▲台灣世界展望會秀林中心辦理兒保市集暨闖關活動大合照。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會秀林中心辦理兒保市集暨闖關活動大合照。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會秀林中心假北埔聚會所（羽球場）辦理兒少保護宣導市集活動，現場有兒保宣導、防霸凌及全民防災倡導、展望會培力家庭製作的手作小物及餐飲擺攤、義剪、經絡舒壓等攤位，雖然天氣寒冷，現場依舊湧入逾200名親子家庭同樂響應，大小朋友透過闖關活動認識兒少權益的表意權、遊戲權、生存權、受教權等，度過一個溫馨豐盛的時光！

▲台灣世界展望會秀林中心辦理兒保市集暨闖關活動大合照。（圖／展望會提供，下同）

展望會秀林中心兒童街舞團串場兒保宣導活動秀出自信風采。

台灣世界展望會東區辦事處李玉明區處長表示，展望會重視兒童權益，感謝與會各單位，一起到場設攤為兒少權益發聲並一起來重視孩子的聲音，為有需要的兒少及家庭盡一份心力！

▲台灣世界展望會秀林中心辦理兒保市集暨闖關活動大合照。（圖／展望會提供，下同）

兒少代表宣導兒少權益闖關遊戲。

活動也邀請展望會秀林中心支持的兒童街舞團、青春無悔青少年志工團串場演出，孩子們以自信姿態，一展平日練習成果。所有參與的親子家庭家長帶著孩子們跑關爭取小禮物，現場更有愛心義剪、美食攤位如雞蛋糕、麻油雞飯、手作麵包及TRUKU手作小物等，冷冷寒風不減眾人熱情，現場熱鬧滾滾，最後由家長志工團帶領全場唱跳《台灣尚勇》應援曲，齊喊「展望、兒童保護、要守護」口號，為活動畫下完美句點，孩子們的滿臉笑容，就是社工老師們長期陪伴最好的回饋！

▲台灣世界展望會秀林中心辦理兒保市集暨闖關活動大合照。（圖／展望會提供，下同）

展望會宣導飢餓三十珍惜水資源，讓孩子扛水桶闖關。

展望會秀林中心卓豫萍督導表示，這次兒保宣導市集串聯中心培力的服務家庭與兒少，除了宣導兒童保護之外，主要目的希望把家長和孩子們帶出來，一起為一件事共同努力，創造那份凝聚感的美好回憶，活動當天還有在外地念書的孩子特別趕回來響應部落活動，實在非常感謝各單位和家長孩子們的相挺，「今年大家都不太容易，但我們會努力在一線用心服務，讓有需要的孩子和家庭能夠感受到社會的溫暖，邀請大家一起和台灣世界展望會同行，為孩子帶來更好的世界！」

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