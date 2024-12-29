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高院疑柯文哲恐逃亡　張啓楷：全台都認識他「怎麼可能跑？」

▲▼民眾黨立委張啓楷。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署26日起訴民眾黨主席柯文哲等人，移審台北地方法院裁定，含柯在內的羈押中5名被告全數交保，而北檢針對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗提抗告；高院29日撤銷原裁定，發回北院更裁，北院預計下午3時重開羈押庭。民眾黨立委張啓楷直言，柯文哲怎麼可能逃跑，全台灣人都認識柯，因此高院理由不存在，希望北院再裁定時，能讓柯文哲抬頭挺胸跨出去。

針對高院今（29）日撤銷發回柯文哲交保裁定，民眾黨中央緊急應變小組29日上午在台玻大樓召開會議，並且於會議結束後發出聲明，並由召集人黃國昌、李偉華，秘書長周榆修、立委張啓楷一同接受媒體訪問。

張啓楷表示，民眾黨尊重司法，但仍感到很遺憾，事實上高院發回更裁的重大理由裡面，「第一，柯文哲有可能逃亡嗎？」柯文哲在接押庭中兩度清楚表示，作為民眾黨主席，如果離開、落跑了，民眾黨不就垮台嗎？「他（柯文哲）這麼愛這個黨、愛小草們，怎麼可能逃跑？沒有逃跑的動機！且全台灣人都認識柯文哲，他怎麼跑呢？跑不出去啊！」

張啓楷指出，「柯文哲有可能滅證和勾串嗎？」這4個月來北檢押人取供，鋪天蓋地和趕盡殺絕，起訴書不是已經出來了嗎？所有證據不是都在北檢手上嗎？柯文哲怎麼有可能再去勾串、滅證呢？

而針對3000萬保釋金是否有足夠的拘束力，張啓楷說，3000萬對柯文哲及其家人是個非常沉重的負擔，那天當庭上宣布3000萬交保時，民眾黨人一方面很振奮，因為柯文哲終於可以出來了，可是大家也擔心，這筆錢對柯家是個沉重的負擔。

張啓楷提及，當時黨內聯絡柯文哲夫人陳佩琪，陳說家裡真的沒有錢，所有黨公職想盡辦法去找錢，長達9個小時，畢竟柯文哲不是前桃園市長鄭文燦，1億元馬上就提來了，所以3000萬當然是很大的拘束力，「因此上面幾個理由都不存在，民眾黨非常期待，北院再次裁定時，能讓柯文哲抬頭挺胸跨出去」。

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