柯文哲等4人下午開更裁庭　可能羈押或加保、戴電子腳鐐

圖、文／鏡週刊

高院今（29日）上午裁定柯文哲交保撤銷，發回台北地院再開庭傳喚柯文哲等4被告決定是否羈押，北院預計最快今下午開庭，據高院發回理由，北院再開庭後，除予羈押，也可以補充說明理由，同樣裁定交保，但很可能予柯文哲加保至5,000萬元以上、沈慶京加至8,000萬元以上並加電子腳鐐或定時及派出所報到，至於應曉薇的二本護照疑慮，因她已放棄加拿大籍並註銷該國護照，在法庭上提出相關事證後由法官審酌。

京華城案起訴後，台北地院裁定柯文哲3,000萬交保、沈慶京4,000萬交保、應曉薇1,500萬元交保、李文宗除偵查中的200萬再加保800萬元，彭振聲則500萬交保，均限制出境出海與住居，檢察官認為，除坦承犯行的彭振聲外，否認犯行的柯文哲等4被告均應羈押，前天提出抗告，高院今日9點許公告裁定發回台北地院，不得再抗告。

高院合議庭審理後，認被告柯文哲、李文宗均涉犯《貪污治罪條例》第4條第1項第5款、第6條第1項第4款之違背職務行為收受賄賂、圖利及刑法第336條第1項、第342條第1項之公益侵占、背信等罪嫌重大，被告沈慶京涉犯《貪污治罪條例》6條第1項第4款、第11條第1項之圖利、違背職務行為交付賄賂等罪嫌重大，被告應曉薇涉犯同條例第4條第1項第5款之違背職務行為收受賄賂及《洗錢防制法》第19條第1項後段之洗錢等罪嫌重大，其中違背職務行為收受賄賂及圖利均為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且被告4人有逃亡、勾串共犯或證人之虞。

對於北院裁定對於被告4人無羈押必要性，高院認為，未就其衡量事項為必要說明，也未具體說明何以具保等手段即可防免被告4人逃亡，理由實屬不備。高院認為，原審諭知的具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明。另被告應曉薇除中華民國護照外，尚持有另一外國護照，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，仍有未洽。綜上，檢察官提起抗告為有理由，爰撤銷原裁定並發回原審法院。合議庭成員：審判長王屏夏、陪席法官楊明佳、受命法官潘怡華。



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