快訊／北院下午3點重開羈押庭　柯文哲不發一語搭車離開住家

記者袁茵／台北報導

台北地檢署26日起訴民眾黨主席柯文哲等人，移審台北地方法院裁定，含柯文哲在內的羈押中5名被告全數交保，而北檢針對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗提抗告；高院29日撤銷原裁定，發回北院更裁，北院於下午3時重開羈押庭，並傳喚柯文哲等被告到庭，柯原訂下午2時20分出門，但卻提前至1時50分左右離開家門，面對記者提問不發一語。

▲柯文哲離開家。（圖／記者呂佳賢攝）

面對高院撤銷交保裁定，柯文哲原訂下午2時20分左右離開家門，不過卻大提前在下午1時50分就快閃搭車離開住家，驚動現場媒體；據了解，柯文哲是先去事務所找律師，之後才會到北院。被問到會不會緊張、擔心北檢抗告成功、還有沒有錢交保等問題，柯文哲不發一語，快步搭車離開。

台灣高等法院指出，合議庭審理認定被告柯文哲、李文宗、應曉薇均涉犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂等罪，被告沈慶京涉犯貪污治罪條例圖利等罪，4人罪嫌重大，而違背職務行為收受賄賂及圖利均為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且4人有逃亡、勾串共犯或證人之虞。

高院指出，原裁定對於被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人無羈押必要性部分，未就其衡量事項為必要說明，也未具體說明何以具保等手段即可防免4人逃亡，理由實屬不備。此外，原審諭知的具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？原裁定也沒有妥適說明。

高院指出，被告應曉薇除中華民國護照外，尚持有另一外國護照，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否的重要事實，也不恰當，本件檢察官提起抗告為有理由，因此撤銷原裁定並發回原審法院。

▲柯文哲27日上午交保離開。（資料圖／記者湯興漢攝）

民眾黨緊急應變小組則發表聲明，對此一結果深表遺憾與痛心；高等法院基於2點理由撤銷發回，針對逃亡部分，柯文哲已再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，不但沒有逃亡的動機，更何況原裁定已限制住居、出境、出海，柯更沒有逃亡的手段，「在此等情況之下，倘還認為柯文哲會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾」。

民眾黨緊急應變小組指出，柯文哲在京華城案中並無取得任何不法利益，北檢起訴書中關於收賄僅以「某時地」進行指控，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得。

民眾黨緊急應變小組提及，撤銷發回第二點理由，高院質疑具保金額「是否足以形成相當拘束力」，忽略原裁定3000萬元重保已對柯文哲家庭造成極為沉重負擔；檢方在經過4個月鋪天蓋地的搜索扣押後，已非常清楚柯文哲與妻子陳佩琪究竟有多少存款，如再強令增加巨額交保金，豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？

最後，民眾黨緊急應變小組強調，全力支持柯文哲捍衛自身清白，爭取公平審理之權利，並將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。

▼民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌。（圖／記者袁茵攝）