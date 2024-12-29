LIVE／柯文哲再進北院！3千萬交保撤銷　15:00重開羈押庭

記者吳佩蓁／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案起訴，27日台北地院裁定柯文哲等5人交保後，北檢不服，針對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人提出抗告。高院今（29日）上午裁定撤銷原裁定，發回更審。北院將於今下午3點重開柯文哲等4人羈押庭。《ETtoday東森新聞雲》將全程為您掌握最新狀況。

雖然3點才開羈押庭，但柯文哲下午2點不到就出門，先去找律師討論，再前往北院出庭。

▲柯文哲27日下午近1時完成交保手續離開北院。（圖／記者湯興漢攝）



台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，26日依法起訴柯文哲等11人，並對柯依涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，求刑合計28年6月。經台北地院裁定柯文哲3000萬、沈慶京4000萬、應曉薇1500萬、李文宗交保800萬元（偵查中尚有交保200萬元）、彭振聲500萬交保，均限制出境出海與住居。

北檢不服，除了已認罪的前北市副市長彭振聲外，針對柯、沈、應、李4人被高交保裁定，提出抗告；高院今上午撤銷原裁定，發回北院更審。

高院合議庭指出，原裁定對被告柯文哲等4人無羈押必要性部分，未就衡量事項為必要說明，也未具體說明何以具保等手段即可防免4人逃亡，理由屬實不備；另外，應曉薇尚持有另一外國護照，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否的重要事實，也不恰當，因此認定檢方抗告有理。