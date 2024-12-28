台灣人愛做1行為「在日本超NG」會被罵　日本人提醒：被視為自私

▲在日本不能餵食流浪動物。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣人喜歡到日本旅遊，不過日本國情和台灣不太一樣，甚至一些台灣人習以為常的行為，在日本可是大忌，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」指出，台灣不論是在市區或郊外，都能看到有人餵食流浪動物，但這種行為在日本會被嚴厲譴責，並不代表日本人冷漠，「而是我們知道清楚餵食後的結果」。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文，日本的冬天非常寒冷，有時看到流浪動物會覺得很可憐，甚至會產生餵食的想法。然而，雖然這在台灣是很常見的行為，但在日本卻是絕對不被接受的。他提到，日本的馬路上常常會貼著「不要餵食流浪動物」的海報，日本神社更嚴格，有些神社把流浪動物當作「害獸」，日本社會根本不會有跟流浪動物一起共生的觀念。

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「日本人的歐吉桑」解釋，日本人認為餵食流浪動物會養成依賴，進而在特定區域逗留、定居，這會導致環境問題，「貓咪可能發現，只要坐在這裡就可以吃東西，可能開始定居店家門口」。對周圍的鄰居和店家造成困擾。

因此，餵食流浪動物在日本被視為非常不負責任的行為，「日本人的歐吉桑」指出，若有這種行為，會被周圍的日本人破口大罵，「我們認為給流浪動物餵食的行為就是不負責任、太自私的行為」。

「日本人的歐吉桑」特別提醒台灣人，針對流浪動物的文化與想法上，日本與台灣有很大的不同，千萬不要隨意餵食，以免引起不必要的麻煩，「日本人不想餵食的理由就是不想讓牠定居」。他也強調，沒有要批評任何人的行為，只是想讓大家知道日本人的想法，避免發生糾紛。