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「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

▲▼高雄流感疫苗快見底！診所進貨40劑「瞬間塞爆」　民眾瘋搶打。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾搶打流感疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

記者施怡妏／綜合報導

「日本流感大流行已過高峰！」前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧表示，流感疫情雖然在今年冬天達到自1999年有統計以來的最高峰，但目前已經開始趨緩，甚至在東京、大阪等熱門旅遊城市，確診人數已降至10例以下了，今年的疫情來得快、去得也快，關鍵原因是「群體免疫」。

林氏璧在粉專發文，目前這波高峰已經過去，流感病例正在快速下降，尤其是東京、大阪等旅遊熱點，確診數已降至10例以下，雖然這次流感嚴重，但相比於去年流感季，來得快去得也快，「日本去年整個冬天幾乎都有一定程度的流行，但今年很快地衝上去，在一個月左右就下來了」。

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林氏璧指出，關鍵原因是群體免疫，只要足夠多人接種疫苗或曾經感染過病毒，病毒的傳播力就會降低，自然就會下降。他也提到，在新冠疫情期間，部分國家選擇採取嚴格防疫措施，來壓低確診人數，但時間就會拖長。而另一種做法則是讓病毒快速傳播，短時間內達到高峰後迅速下降，「長痛不如短痛，但前提是，你的醫療體系要能撐住」。

然而，由於近日寒流來襲，林氏璧也提醒，短期內呼吸道疾病可能會略有反彈，但這不代表流感會再次大規模爆發。根據過往的經驗，通常到了四月櫻花季，隨著天氣回暖，疫情便會進一步趨緩，「當然這也要看那一年回暖的狀況，這就和櫻花何時滿開也息息相關了」。此外，相較於流感，今年冬天新冠疫情雖然仍在流行，但影響程度遠不及流感來得嚴重。

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