盧比歐稱台灣「民主國家」　瓜地馬拉總統承諾深化台瓜關係

▲盧比歐強調，美國將致力強化美國-瓜地馬拉-台灣在外交層面的關係。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者李登文瓜地馬拉市5日專電

美國國務卿盧比歐5日上午與瓜地馬拉總統阿雷巴洛舉行聯合記者會。盧比歐強調，美國將致力強化美國-瓜地馬拉-台灣在外交層面的關係，並且擴大其他領域的合作。記者會上盧比歐更以「民主國家」來形容台灣。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）以西班牙文和英語雙語，在記者會上發表談話，並且主動提及台灣和瓜地馬拉的外交關係。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）也重申，瓜國政府將致力深化與台灣的合作關係。他強調「我們一開始就表明，將維持與台灣的外交關係，並希望在本屆政府的框架下，進一步深化在經濟和投資領域的發展。」

盧比歐表示，美國將努力尋求機會，讓美國-台灣-瓜地馬拉的關係不僅僅停留在外交層面，也能拓展至經濟、投資與商業領域，與台灣建立更全面的合作。盧比歐特別讚揚瓜地馬拉，儘管在國際上有許多企圖改變和削弱現狀的壓力下，瓜地馬拉仍然堅持承認台灣這個「民主國家」，維持和台灣的外交關係。

▲阿雷巴洛（左）也重申，瓜國政府將致力深化與台灣的合作關係。（圖／達志影像／美聯社）



盧比歐當地時間4日晚間與瓜國總統阿雷巴洛舉行工作晚宴，並且針對移民、打擊毒品、中國威脅以及和台灣的關係進行會談。5日上午也和瓜國副總統以及多位內閣官員會面，討論移民和安全問題。

此外，對於美國關切遏止非法移民以及打擊毒品的議題，阿雷巴洛表示，瓜地馬拉將增加40%的由美國遣返移民的航班數量，不僅針對瓜地馬拉公民，還包括其他國籍的移民，以協助加快遣返與安置進程。但他也強調，這項與美國達成的新移民協議，並不涉及「安全第三國」。目前，瓜國政府仍在研究被遣返者的安置地點以做後續安排。

阿雷巴洛也宣布將成立「邊境管制與保護特遣隊」（Fuerza de Tarea de Control y Protección Fronteriza）。這支由國家警察（PNC）與瓜地馬拉軍隊組成的特遣隊，將部署在瓜地馬拉與墨西哥的邊境，負責防守瓜墨兩國接壤約300公里的邊界，負責維護邊境安全、打擊跨國犯罪。瓜地馬拉政府也向美方要求恢復日前被川普總統宣布暫停的援助計畫，因為其中包括合作打擊跨國犯罪、防制毒品走私（尤其是芬太尼）與非法人口販運等任務。

至於在經濟合作議題上，盧比歐表示，美國陸軍工兵團（U.S. Army Corps of Engineers） 將與瓜地馬拉政府合作，制定現代化港口發展計畫，以提升瓜國基礎建設與經濟競爭力。美瓜雙方也正共同推動包括航空、陸運與海運，以及包括地鐵和鐵路交通建設計畫。盧比歐強調，這些基礎建設項目不僅能在短期內創造就業機會，更能使瓜地馬拉成為區域經濟樞紐，帶動長遠發展。