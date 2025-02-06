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台男拜泰國四面佛「中樂透百萬大獎」！　買100顆豬頭還願

▲▼台男拜泰四面佛「中百萬大獎」！買100豬頭還願。（圖／翻攝自khaosod）

▲台灣男子拜四面佛後中百萬大獎，因此買了100顆豬頭回到泰國還願。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

台灣一名男子向四面佛許願祈求好運，沒想到回台後真的幸運中樂透，得到上百萬台幣的獎金，他因此帶著好友回到泰國還願，大手筆買了100顆豬頭及3000支蠟燭供奉四面佛，而這場壯觀的還願儀式也吸引許多當地民眾關注。

根據khaosod報導，這名32歲的台灣男信徒平時在台灣經營泰國佛牌店，因此經常到泰國參拜。而他先前到曼谷的高蘇萬那拉寺（วัดเกาะสุวรรณาราม）拜四面佛，並祈求好運，回台後就購買彩券，結果真的幸運中獎，獲得上百萬台幣的獎金，不過他並未透露具體數字。

這名台灣信徒強調，因為高蘇萬那拉寺的四面佛非常靈驗，因此許多台灣人都會到此參拜祈福，自己也來過很多次。

為了實現對四面佛的承諾，他5日特地準備大量供品，包括100顆豬頭、3000支蠟燭、甜點以及水果等，回到泰國還願，以表達對四面佛的感謝之意，場面盛大。他還透露，這次除了還願，他還特別參加了寺內舉辦的「乒乓球抽號碼」活動，抽中「079」，打算回台灣後再試試手氣。

還願儀式結束後，他們則將所有供奉的豬頭、甜點及水果分送給當地民眾。

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