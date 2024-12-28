建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　婦團憂：恐從不覺得性暴力有錯

▲建中生揪團吃麥當勞，爭議文字挨轟。（圖／翻攝Threads）

文／中央社

麥當勞爆發疑似性侵事件、許多人抵制，有建中生揪團買麥當勞還PO網並寫「沒有女權的世界真好」等，婦團今天說，學生行為令人遺憾，也擔憂學生恐從不覺得性暴力有錯。

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症輕生，事件發生後網友不滿麥當勞處理態度號召抵制，但台北市立建國高級中學學生卻在班級社群媒體帳號貼文「中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，並附上多人一起吃麥當勞照片，後續也有部分學校學生跟進，引發網友批評聲浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥當勞驚爆有女員工遭主管性侵。（示意圖／資料照）

對於學生行為，現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩告訴中央社記者，麥當勞這次發生性暴力事件，各方意見讓麥當勞有意識到對於職場性暴力事件應該更細緻處理，這是一個正向的結論。

不過，吳姿瑩表示，看到後續有人揪團吃麥當勞事件，雖然不同意相關的肉搜行為，但仍可見部分年輕族群將這次事件窄化跟女權相關，甚至還拿來開玩笑，代表這些學生的深切思維裡可能根本沒有覺得性暴力是錯的，「這是令人感到難過也憂心的事情」。

吳姿瑩也以自身經驗表示，過往在推動性平教育遇到最困難的一點是男性不太談論這個議題，也有多次討論時，男性都會認為是女性的問題，對於這次事件，學校應該要有一個集體式的討論。

吳姿瑩表示，應由老師帶領這些學生好好思考，自己有這樣的行為是因為覺得自己是被攻擊到了嗎，如果是那又是為什麼，這個行為是在為誰發聲，如何看待這樣的行動跟聲援性暴力被害者的牴觸等，應好好檢視現在性平教育的落實。

勵馨基金會執行長王玥好則說，很遺憾聽到這樣的事件，一直以來在推行性平教育時，總會有小部分的人將它窄化成女權運動，進而誤解成這是一個「女性想要多一點權利就會去危害男性權利」的事情。

王玥好說，麥當勞身為一個知名企業，應該有許多資源可以照顧到員工的職業安全，這次發生性暴力事件，確實能讓社會或各企業省思「為什麼會發生這樣的事情」，以及思考未來如何照顧員工安全。

王玥好強調，「男性、女性都有可能是性騷或性侵的被害者」，這些學生未來也會進入職場，也會成為員工之一，促成職場安全也能保障每一個人，這個事件其實跟每個人都有關。

王玥好說，學生用這種類似嘲諷方式去支持業者，可能助長企業認為反正只要生意好就不需要重視職場安全，真的很遺憾這些學生做這樣的事情，學校真的需要加強孩子性平等相關意識。