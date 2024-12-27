建中生吃麥當勞被網暴！學長嗆「醫學系封殺」他們刪文鎖帳號

▲建國高級中學。（圖／記者許敏溶攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生，引起網友怒火。然而，有一群建國高級中學的學生揪團吃麥當勞，開心地PO出照片後竟被大批網友抵制，最終只能刪文。

建中某班級學生26日在Threads上傳一張多人拿著麥當勞紙袋、餐點的照片表示，「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」，而該文也立刻被網友砲轟、截圖。

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其中，不少網友直接找到幾名高中生的帳號，將其正面截圖後PO網撻伐，更有建中學長出言要在大學的醫學系進行封殺，也有網友寄信到建中抗議。

▲建中生吃麥當勞被網暴。（圖／翻攝Threads）

一名建中生留言，「我們要表達的是46屆犯錯、校友沉默，受傷的是在校生；主管縱欲、公司包庇，炎上的是所有分店；我們支持的不是麥當勞，是被所謂正義蹂躪的無辜」，意旨日前建中校友的菜單、人形立牌事件，以及麥當勞事件，但面對排山倒海的攻擊，最後該班學生將貼文刪除，部分高中生也將社群帳號刪除或關閉。

消息曝光後，PTT網友表示，「連抵制還要強迫別人？有病嗎」、「這樣也是傻眼，出征這個也太膚淺了」、「這群人真的跟小粉紅沒啥兩樣」、「要也是去麥當勞總部抗議啊，欺負高中生幹嘛」、「跟強迫別人吃素一樣噁心」、「加油，我也抵制帝寶、藍寶堅尼 嘻嘻」、「是台男性侵，又不是麥當勞叔叔性侵，去抵制台男好嗎」、「這樣其實是霸凌吧」。

▼建中學長嗆要讓醫學系封殺學弟們。（圖／翻攝Threads）

