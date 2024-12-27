脆上殺瘋了！無辜建中生班代被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

▲建國中學。（圖／記者楊惠琪攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生，引起網友怒火。然而，有一群建國高級中學的學生揪團吃麥當勞，開心地PO出照片後竟被大批網友抵制，甚至連無辜的建中學生都受到波及。

建中某班級學生26日在Threads上傳一張多人拿著麥當勞紙袋、餐點的照片表示，「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」。該文馬上被網友截圖、砲轟，甚至有醫學系、牙醫系、金融相關的網友揚言要抵制這群未來要學測的學生，讓他們在大學或工作面試時無法順利錄取。

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其中，首位發起要在醫學系封殺的匿名網友DrLee，直接PO出該班級的全體班級照片，引來大量網友肉搜、留言攻擊，並說「好啊，學弟還沒學測是吧，學測面試你就不要面到我們家醫學系喔。你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系系主任嘍～ 也傳送給我其他間醫院的中生代主治醫師們了。人品不好，不配為醫者。現在面試的身家調查，比你們想像的刁鑽太多了，尤其在人品、在校風聲這一塊。不要心存僥倖。」

▲網友PO出建中學生的照片，並揚言要封殺。（圖／翻攝Threads）



「我是被您公開截圖照片的班代的母親」，有一名自稱是學生母親的網友留言表示，她的兒子沒去麥當勞，也沒有貼文，照片卻無辜被散布。

她看到DrLee針對麥當勞事件發了許多文，但唯獨一篇封殺文讓流量爆了，「其他文章的流量卻都不高？為什麼？明明是討論同樣的議題，這篇文章中的什麼特別吸引了網民？我想，是因為您這篇文章張貼了學生照片的截圖。」

該名家長表示，少數學生的行為，讓旁人看了氣憤，但DrLee根本不知道是誰貼文卻任意截圖散布的行為，也同樣讓身為母親的她感到非常非常的氣憤，「孩子的大頭照被這樣莫名公開在網路上，並且，下面的留言滿滿的攻擊謾罵，一個未成年的孩子，您確定他看到了能承受？事實是他真的都看到了」，「我們只能盡力地保護他，所以，爸爸來貼文請您刪除照片，我也來留下這一篇留言」。

這名母親表示，網友覺得學生的行為傷害到了被害者，但DrLee的行為也同樣傷害並霸凌了她的孩子，「學生沒想到事情會鬧成這樣，但事實是傷害已經造成，就像您，散布照片時沒想到原來文章跟班代一點關係都沒有，但我的孩子從大頭照被散布的那一刻起，傷害就已成形。什麼是公義？什麼是正義？什麼又是自以為？我想，這次很多人都需要重新釐清並學習。」

對此，DrLee雖然刪除了照片，但又再發文表示，留言出現許多家長留言孩子沒參與，但照片卻被PO出來，「照片是公開的，一鍋老鼠屎壞了一鍋粥，現在此班同學在大眾眼裡就是如此不堪。唯一的解方就是提供發文同學的資訊、主動劃清界線，否則老鼠屎不撈起來，不要期待大眾有辦法對該班級有什麼好觀感」。

▼網友事後改為要求當事學生的資訊。（圖／翻攝Threads）

